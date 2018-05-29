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29 Mayıs 2018 15:35

Turistlere yağmur sürprizi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir anda yağan yağmur ölündeniz’de denize giren ve sahilde güneşlenen bazı tatilciler plajı boşalttı.

Turistlere yağmur sürprizi

29 Mayıs 2018 15:35


İlçede etkili olan sıcak hava dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’nda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.


Ölüdeniz Mahallesinde aniden yağan yağmur Belcekız ve Kumburnu Plajları’nın birden boşalmasına neden olurken, turistler havlularına sarılı vaziyette yağmurdan kaçarak çevredeki restaurant ve barları doldurdu.


Yağış nedeniyle bazı tatilciler sahilden ayrılırken, bazıları da şezlongların şemsiyelerinin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışlı havaya aldırış etmeyen bazı tatilciler ise denize girmeye devam etti.


Yağmura gökyüzünde yakalanan yamaç paraşütü pilotları da havada zor anlar yaşadı. Denize girmek için gelen Levent Kaya, "Yağmurdan önce havanın çok sıcaktı. Denize girdiği sırada yağmurun aniden başladı" dedi.




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