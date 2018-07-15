Turizm cennetinde korkutan yangın

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine doğru ilerleyen yangına havadan 1 helikopter ve karadan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangın bölgesinde oluşan dumanlar ilçenin büyük bir bölümünden görüldü.