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21 Mayıs 2018 11:26

Turizm kentinde şok eden manzara

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan çöplük yangını 10 saat süren çalışmalar sonrası güçlükle söndürüldü.

Turizm kentinde şok eden manzara

21 Mayıs 2018 11:26

Soğutma çalışmaları devam eden çöplükten çıkan zehirli dumanlar ise turizm kentini tamamen kapladı.


Dün akşam saatlerinde Yokuşbaşı mevkiindeki vahşi depolama çöplük alanında metan gazı birikmesi nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöplük alanında çıkan yangına 10 itfaiye aracı, 25 itfaiye eri, arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Bölgeye yönlendirilen hafriyat kamyonları ile de yangın çıkan noktalara kum döküldü.



Bodrum’u dumanlar sardı


Gece boyu devam eden yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından tüm ilçe duman altında kaldı. Bodrum Kalesi dumanlardan dolayı görünmez hale geldi. İlçe merkezinde bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşlar güne zehirli duman soluyarak başladı. Koylarda demirleyen yatlar da dumandan etkilendi.




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