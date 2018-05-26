Turizm ve yat sektörü temsilcilerine seminer

Toplantıya; Günder Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, GÜNDER Proje Koordinatörü Gamze Esener, Turseff İş Geliştirme Müdürü Dr. Asuman Sönmez, Minerji enerji sistemlerinden Bülent Aydın, Bodrum Belediyesi Kalite Yönetim ile Çevre Koruma Kontrol Birimi personelleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Odak grup stratejisi ile turizm ve yat sektörü temsilcilerine yönelik bilgilendirme sunumlarının yer aldığı toplantıda, sektörün ihtiyaç duyduğu enerjinin güneşten karşılanması ve güneş enerjisinin bu sektörde kullanımının yaygınlaştırılması konusunda katılımcılara çözüm önerileri getirildi.

Dünya enerji yatırımının %66’sı güneş ve rüzgara

Yenilenebilir ve çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının turizm sektörü için hayati öneme sahip olduğunu belirten GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen güneş enerjisinin toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik Belediyeler Birliği ve kobilerin de destekleriyle, ülke genelinde çalışmalar yapmaktayız. Dünyada, enerji alanında yapılan yatırımların %66’sı yenilenebilir kaynaklardan olan güneş ve rüzgar alanlarında yapılmakta. Son yıllarda ülkemizde özel sektörün öncülüğünde birçok yatırım hayata geçmiş durumda. Bugünkü toplantının amacı; turizm ve yat sektöründe faaliyet gösteren firmaların enerji konusunda ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını tespit etmek olacak. Bu doğrultuda mevzuat, montaj ve maddi kaynak gereksinimlerinin giderilmesi adına gerek ilgili bakanlıklar, gerekse de Avrupa Yatırım Bankası yatırım fonları nezdinde girişimlere şimdiden başladık. Bu bilgileri ve diğer ayrıntıları Ankara’dan gelen uzman arkadaşlarımız bugün sektör temsilcileri ve ilgililerle paylaşacaklar.” dedi.

Örnek solar panel sistemi kurulumu

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantının ikinci gününde, “Çatı Üstü Güneş Enerjisi Kurulum Eğitimi ve Teknik Gezi” başlığında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere, örnek solar panel sisteminin kurulumu uygulamalı olarak anlatıldı.

Kurulumun üç aşamadan oluştuğunu belirten GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, ilk olarak panel seçiminin yapılması gerektiğini, sonra invertörün belirleneceğini ve son olarak kablo seçiminin yapılması gerektiğini söyledi.

Proje kapsamında örnek olacak ilk uyguluma, 3 Kw’lik 12 adet panelin haziran ayı sonunda kadar Yalıkavak’taki Fen İşleri Müdürlüğü binasına kurulumu ile gerçekleşecek.