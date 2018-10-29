Turizmci 2018'den memnun

Aydın ve Muğla'da turizm sektörünün geçen yıla oranla mutlu bir yaz sezonu geçirdiği belirtildi.

2017 yılında büyük darbe alan Turizm Sektörü, bu yıl hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. Yılın ilk 8 aylık döneminde vites büyüten sektörün, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği belirtildi.

Bu yıl bayram tatilinde Ege Bölgesi'ndeki oteller yüzde 100 doluluk oranı ile büyük bir başarı yakaladı. Hem iç pazar hem dış pazar açısından değerlendirildiğinde 2017 yılına oranla turizm sektörü verimli bir yaz sezonu geçirirken geçen yılki sezona ziyaretçi sayısında yüzde 38 artış sağlandığı belirtildi.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, ekim ayı sonuna kadar Ölüdeniz bölgesinde hava oyunlarının da etkisi ile yüzde doksan doluluk yaşandığını kaydederek, gelecek yılın rezervasyonlarının da oldukça iyi olduğunu kaydetti. Turizmde altın yıl yaşadıklarını söyleyen Uysal, 2018 sezonu sonunda turizmde tüm zamanların rekorunu kırmayı ümit ettiklerini söyledi.