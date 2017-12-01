"Turizmde Avrupa açığını Ortadoğu ve Ukrayna ile kapattık"

Almanya ve Avrupa pazarının gerilemesinin başında ‘İslamofobi’ ve ‘Türkiyefobi’nin geldiğini söyleyen Ali Kırlı, “Türkiye’ye turist gitmemesi amaçlanıyor. Bu algı operasyonları Avrupalıda endişeye yol açıyor. Özellikle Avrupa’da ciddi kayıplarımız hala daha devam ediyor. Bu açığı Ortadoğu ve Ukrayna’dan kapattık” dedi.

"Marmaris 2017’yi diğer bölgelere göre karlı kapattı"

Ali Kırlı, Marmaris’in sezonu Türkiye geneline göre karlı kapattığını ve 2016 yılına göre yüzde 24’lük bir artış sağladığını söyledi. Bu rakamların yeterli olmadığını kaydeden Kırlı, turizmde asıl hedefin 2014-2015 verilerinin yakalanması olduğunu belirterek, “ Umarım bu kayıpları 2018 yılında Dalaman bölgesinde 1 milyon 600 binin üzerine Marmaris’te de 1 milyonun üzerine çıkararak kapatırız" dedi.

Rusya’dan rekor ziyaret

TURSAB Marmaris Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Kırlı değerlendirmesinde "2017 yılında her zaman olduğu gibi bölgemize en fazla İngiltere’den turist alıyoruz. Bu sene geçen yılki seviyelerin biraz daha üzerine çıkarak yüzde 5, yüzde 6’lık bir artış oldu. Biz bu yıl İngiltere pazarında yüzde 10’luk bir artış öngörüyorduk ancak eylül ayı içerisinde İngiltere’nin üçüncü büyük uçak şirketi Monarch Airlines’in iflası olumsuz etkiledi. İkinci sırada ise geçtiğimiz yıl ülkemizi protesto eden Rusya geliyor. Rusya’dan 235 bin misafiri ağırlayarak son zamanların en büyük sayısına ulaştık. Geçtiğimiz dönemlerde maksimum 190 binlerde kalıyordu. Bu yıl ciddi bir sıçrama oldu" diye konuştu.

Avrupa Açığını Ortadoğu ve Ukrayna İle Kapattık

Bu sezon üçüncü sırada üç yıldır sürekli artış sergileyen Ukrayna’nın geldiğini kaydeden Kırlı, "Ukrayna yüzde 35’lere aşarak yüz binin üzerine çıktı. Dördüncü sırada yer alan Almanya ise ikiyüz binlerden 45 binlere kadar geriledi. Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri sırayı takip ediyor. Özellikle Avrupa’da ciddi kayıplarımız hala daha devam ediyor. Bu açığı Ortadoğu, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) pazarı ve Ukrayna’dan kapattık. Bu yıl Ortadoğu pazarı ciddi bir artış gösteren pazar oldu. Lübnan, Ürdün, İran ve İsrail’den gelen toplam turist sayısı yüzbinlere aşmış durumda. 2018 turizm sezonunda da Ortadoğu pazarının biraz daha artacağını öngörebiliyoruz” şeklinde konuştu.

2018 yılı için yüzde 25 ile yüzde 30’luk artışı ön gördüklerini değinen Kırlı sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk defa bölgemize ara veren ve özellikle Balkan pazarında ve BDT pazarında yeni uçakların konmasının yanında İngiltere pazarından gelen haberlerin pozitif olması bölgemizde yüzde 25 ile 30 arası artışı öngörebiliyoruz. Şuanda bunların gerçek verileri için erken. Gerçek sayıları şubat sonu ve mart ayı içerisinde belli olur" ifadelerine yer verdi.

"Yanlış algı operasyonu yapıldı"

Almanya ve Avrupa pazarının gerilemesinin başında İslamofobi aslında daha önce olan Türkiyefobi’nin geldiğini değinen Kırlı, “Bu sürecin siyasi bir niteliğe bürünmesi ile Türkiye’ye turist gitmemesi amaçlanıyor. Bu algı operasyonları Avrupalı’da endişeye yol açıyor. ‘Türkiye’ye gelirsek başımıza bir iş gelir’ düşüncesine girdiler. Burada Türkiye’nin devreye girmesi gerekiyor. Bizim milli havayolunun ve özel havayollarının özellikle iptal edilen kentlerden charter seferlerinin yerine ikame edilmesi gerekirdi. Dalaman’a en azından bir iki uçağı koysak bu sayıları toparlarız. Bu konuda Almanya’da yaşayan Türklere iş düşüyor. Almanya’da yaşayan hem Türk hem Müslüman yaklaşık 4 milyon soydaşlarımız var. Onların bir haftasını bile bölgemizde geçirmesi ciddi artış getirecektir. Bunun yanında kış mevsiminde de bölgemize uçak seferleri konulmalıdır. Dalaman ve Bodrum Hava limanlarına kışın uçak seferli olmadığı için, kış döneminde bölgemize gelen turistlerin İstanbul, İzmir ve Çardak Havalimanı üzerinden gelmek zorunda kaldığını söyledi.

Kırlı, geçtiğimiz yıllarda Marmaris’te büyük tesislerin açık olduğunu ve yeni yıl programları yaptığını ancak 2018’e girerken şuanda program yapan hiçbir otelin olmadığını dikkat çekti. Özellikle bir aydır Balkanlardan ve Avrupa ülkelerinden yılbaşını Marmaris’te geçirmek için kendilerinden program ve fiyat istendiğini değinen Kırlı, yılbaşı programı yapan otel olmadığı için bu misafirleri başka yerlere kaptırdıklarını söyledi.