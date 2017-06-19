Turizmde Ukrayna dopingi

Toplantıya, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Ukrayna Havalimanları Birliği (AAUCA) Başkanı Petro Lipovenko ile Ukrayna’daki önemli havalimanlarının yöneticileri katıldı.

Marmaris’te düzenlenen “Havacılık ve Turizm” toplantısına katılan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Türkiye’de kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Seyahat anlaşmasından sonra geliş gidişler 3 kat arttı. Ziyaretler 3 kat arttı. Charter uçuşlarında artış var” dedi.

Marmaris’teki Sentido Orka Lotus Beach Otel’de düzenlenen “Havacılık ve Turizm” toplantısında “Tatil Destinasyonu ve Havalimanlarınca Etkili Pazarlama” toplantısının açılışında konuşan YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Dalaman Havalimanı’nın Ukrayna Havalimanları Birliği (AAUCA)’nin Türkiye’den tek üyesi olduğunu belirterek, “Ukrayna’daki toplantıda Dalaman bölgesinde birliğimizin bir toplantısını yapma kararı aldık. Bugün Marmaris’te havacılık ve turizm sektörünün ortak sorunlarını ve projelerini ,ortak projelere dair görüşleri paylaşacağız. Marmaris’e gelen Ukrayna hava limanları nın tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bölge turizmi açısından önemli projeleri birlikte hayata geçirmeye hazırız” diye konuştu.

Ukrayna Havalimanları Birliği (AAUCA) Başkanı Petro Lipovenko, Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Birliğimiz 25 yıl önce kuruldu. 20 ülkeden 92 üyemiz var. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç’e birliğimize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bu katılım ilişkilerimizi daha da geliştirecek. Ukrayna ve Türkiye her alanda işbirliği yapıyor. Türkiye bizim için havacılık sektörü açısından önemli bir ülke. Bizim öncelikli hedefimiz Dalaman havalimanına ülkemizin farklı noktalarından yapılan uçuşları artırmak. Muğla çok güzel bir kent ve ülkemizde daha fazla tanıtılmalı” diye kaydetti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise Marmaris’in doğal güzelliğinin yanı sıra insanlarının da eşsiz olduğunu ve Marmaris’in turizmde çok mesafe aldığına işaret ederek, "Ukrayna’dan Türkiye’ye bir milyondan fazla turist geldi. Stratejik ortaklığımızın bunda büyük payı var. Bu da çok iyi bir şey. Bu ay yürürlüğe giren çipli kimliklerle seyahat anlaşmasından sonra Ukrayna’dan gelen turistlerin sayısı daha da artacak. Havacılık alanında bağlantılar daha artacak. Bütün bunlar ilerleyen zamanda ilişkilerimizin daha da derinleşmesini sağlar, iki ülke arasındaki var olan dostane ilişkiyi daha da sıkılaştırır” dedi.

Büyükelçi, Sybiha, Marmaris’in doğal güzelliklerini gördükten sonra insanın ayrılmak istemediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İki ülke ilişkileri çok aktif. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Bölgeler arası iş birliği ikili ilişkilere de katkı sağlar. Ukrayna’dan birçok şehrimizi Vinitza şehri ile başlamak suretiyle Marmaris’e kardeş şehir yapmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmaları direk uçakların başlamasına destek vererek başlatan yda dalaman havalimanı genel müdürü Ham Güvenç’e özel olarak teşekkür ediyorum.Türkiye’de kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Seyahat anlaşmasından sonra geliş gidişler 3 kat arttı. Ziyaretler 3 kat arttı. Charter uçuşlarında artış var."

İki halkın birbirine inanılmaz derece yakın olduğunu, bunu ziyaretlerde gördüğünü belirten Sybiha, Ukrayna’da Türklerin çok sevildiğini ve sıcak karşılandığını kaydetti.

Muğla Vali Vekili Kamil Köten ise Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini anlatarak, “Dalaman destinasyonu turistlerin yapacağı yüzlerce aktiviteye sahip. Bu destinasyonda Ölüdeniz, Saklıkent, Dalyan, İztuzu, Akyaka ve Marmaris’ün koyları sizleri hayran bırakacaktır. Ukrayna ile hayata geçirilecek olan projeleri Muğla Valiliği olarak desteklemeye hazırız. Bölgemizde tatil yapan misafirlerimizin güvenliği bize emanet. Onların güvenliğine birinci derece de öncelik vereceğiz” diye vurguladı.

Turistlerin Tercihi:Havayolu

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise konuşmasında şunları ifade etti:

“2016 yılında Türkiye’ye havayoluyla gelen misafirlerin oranı yüzde 72, Muğla’ya havayoluyla gelen misafirlerin oranı ise yüzde 82.5 civarında. Türkiye’nin son dönemde havacılık alanında hayatı geçirdiği YAP-İŞLET modeli dünyaya örnek oldu. Turizm sektörünün ülke ekonomisi açısından öneminin farkındayız. Bölgede havalimanının olması bölge turizmini yüzde 80 oranında etkiliyor. Havalimanı çevresine yapılan yatırımlar da 3 kat artıyor” diye bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler son dönemde olumlu bir seviyeye geldiğini ifade ederek, “Ukraynalıların Marmaris’i çok sevdiğini biliyorum. Biz de onları çok seviyoruz. Büyükelçimizin sezon içerisinde ziyaretleri çok anlamlı ve önemli. Marmaris’ten övgü ile bahsetmesi, Ukrayna’dan gelen turistlerin memnuniyeti bizim için çok anlamlı. Ukrayna’nın Vinnitsya şehri ile Marmaris’in kardeş şehir olması konusuna olumlu bakıyoruz,YDA Dalaman havalimanı genel müdürü Hamdi Güvenç in Ukrayna’dan uçuşların artması için göstermiş olduğu performans taktirle karşılıyorum .. ” diye kaydetti.

30 Bin Ukraynalı Turist

Anex Tour Dalaman Kontrat Müdürü Mustafa Özden ise 2016 yılı itibariyle 30 bin yolcu sayısına ulaştıklarına işaret ederek, “2011 yılında 279 yolcu ile başlamıştık. Ukrayna’dan 30 bin misafirimizi bölgemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. YDA dalaman havalimana uçuşları artırmak için verdiği destek ve çabaya teşekkür ediyorum. Dalaman bölgesindeki Ukrayna pazarının yüzde 50’sine Anex Tour olarak sahibiz. Temmuz ayı içinde de Harkov şehrinden Dalaman’a mevcut uçuşları artırmayı planlıyoruz” dedi.

Müteakiben Türkiye SHGM (sivil havacılık genel müdürlüğü) genel müdürü Bahri kesicinin kutlama ve başarılı bir çalışma toplantısı temenni eden mesajı okundu.

Konuşmaların ardından ortak çalışma konuları ve havalimanları sunumları na ,çeşitli projelerin görüşülmesine geçildi . Ortak çalışma grubu oluşturuldu,Eylül ayında kardeş şehir projesi için Marmaris Belediyesinin Vinitsa şehrine ziyareti kararlaştırıldı.Ayrıca Herson ve Kriviy Rog havalimanları yöneticileri ile Dalamana direk uçuş konulması için ikili görüşmelerin başlaması kararlaştırıldı .toplu fotoğraf çekildi ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.