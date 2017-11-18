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18 Kasım 2017 13:47

Turizme ralli dopingi

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu yarışının Marmaris ve çevresinde kararlaştırılmasının ardından 2018 yılında yarış süresince Marmaris’te 50 bin misafir ağırlanacağını ve şimdiden otel rezervasyonlarının başladığını belirtti.

Turizme ralli dopingi

18 Kasım 2017 13:47


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun istikrarlı çalışması sonucu Dünya Motor Sporları Konseyi’nin 13 etaptan oluşan 2018 takvimini onaylamasıyla birlikte Türkiye Rallisi 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde yapılacak.


Konu hakkında turizmcilere hitap eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağının Marmaris’te gerçekleştirilecek olmasının bölgemize çok ciddi bir katkı sağlayacağını belirterek, kesinleşmiş olan bu proje doğrultusunda bu takvim içerisinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun bize söylediğine göre Marmaris’te 50 bin misafirin ağırlanacağının düşünüldüğünü söyledi.


Başkan Acar, “2018 yılı içerisinde düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’na hazırlanmaya başlıyoruz. 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlar öncesi bölgemiz çok ziyaretçi alacak. Özellikle İçmeler’de bir yoğunluk yaşanacak.


Bu spora meraklı olan bu misafirlerin alım gücü yüksek. Şimdiden otel rezervasyonlarını başladılar. Bölgemiz turizm bölgesi olması nedeniyle otellerimize çeki düzen vermemiz ve hizmet kalitesini arttırmamız gerekiyor. Marmaris Belediyesi olarakta kış döneminde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde hayata geçirerek yaz sezonuna hazır olacağız"


2018 WRC Takvimi:


Monte Carlo Rallisi, 25-28 Ocak


İsveç Rallisi, 15-18 Şubat


Meksika Rallisi 8-11 Mart


Fransa Rallisi, 5-8 Nisan


Arjantin Rallisi, 26-29 Nisan


Portekiz Rallisi, 17-20 Mayıs


İtalya Rallisi, 7-10 Haziran


Finlandiya Rallisi, 26-29 Temmuz


Almanya Rallisi, 16-19 Ağustos


Türkiye Rallisi, 13-16 Eylül


Britanya Rallisi, 4-7 Ekim


İspanya Rallisi, 25-28 Ekim


Avustralya Rallisi, 15-18 Kasım




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