Türk filmleri haftası başlıyor

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'yla buluşturacak olan Ege'nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında güçlü bir film seçkisini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları'nın katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenecek 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın basın toplantısı gerçekleşti.

Bugün düzenlenen basın toplantısına Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin katıldı. 13-22 Eylül tarihleri arasında sinemaseverler ile buluşacak Türk Filmleri Haftası'nın basın toplantısında konuşan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin; “Bu yıl 8.si düzenlenecek etkinliğin ağırlayacağımız konuklarımızdan vereceğimiz ödüllere ve göstereceğimiz filmlere kadar birçok sürprizleri olacak” dedi. Aynı anda üç şehirde, gerçekleşen başka bir etkinliğin olmadığının altını çizen Cenk Sezgin, son iki yıldır Kos (İstanköy) Adası'nda gerçekleşen gösterimlerin seneye Rodos Adası'nda da yapılacağını ifade etti.

Profesyoneller kuşağı; cinebodrum” 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Profesyoneller Kuşağı olarak gerçekleştirilen programın bu yıl CineBodrum adıyla 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağının bilgisini veren Sezgin; “Bu sene Bodrum Türk Filmleri Haftası'nı iki ayrı başlıkta gerçekleştireceğiz. Bir tanesi CineBodrum. Geçtiğimiz yıllarda Profesyonel Kuşağı olarak tanımladığımız, Türkiye'de tüm sinema sektörü profesyonellerini bir araya getirdiğimiz bir etkinlikti. Yapımcı, oyuncu, yapım şirketleri, dağıtım şirketleri ve biz sinema salonu sahipleri bir araya gelerek, bir sonraki yıl Türkiye'de gösterimleri gerçekleşecek filmleri ve sektörümüzdeki gelişmeleri tartıştığımız, eksiklerimizi, problemlerimizi değerlendirdiğimiz bir platformdu bu. Bu sene bu platformu CineBodrum adı altında farklı bir etkinlik olarak, Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın öncesinde gerçekleştirerek başlayacağız. Bu etkinlikte Türkiye'de sinema sahibi olan 60 civarında işletmeci arkadaşımızı Bodrum'da ağırlayacağız. Bu arkadaşlarımız şu an itibariyle giriş yapmaya başladı. Diğer yandan ulusal ve uluslar arası alanda isim yapmış, sektörümüzün gerçek anlamda profilini çizebilecek ve gelecek vizyonunu tarif edebilecek, trendleri bize aktaracak çok önemli konuşmacılarla paneller olacak” dedi.

Her yıl olduğun gibi bu yılki etkinliğin finalinde ödül töreninin olacağını açıklayan Sezgin, ödül alacak sanatçılarla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bu yıl 8.si düzenlecek Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Türk sinemasına emek vermiş büyüklerimize, emektarlarımıza, bir saygı duruşumuz, bir teşekkürümüz olacak. Bu çerçevede Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik'e, SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda'ya, SİSAY EMEK ÖDÜLÜ Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli, Erkan Can ile Bahar Öztan'a, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'e ve SİSAY Genç Başarı Ödülü, Enes Batur'a takdim edilecek”

Vizyona yeni girecek filmler ilk kez bodrum'da

Müslüm filminin ilk kez Bodrum Türk Filmleri Haftası'ndan özel bir tanıtımının yapılacağını ifade eden SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, bu yıl ayrıca henüz vizyona girmemiş çok özel yapımların da tanıtımlarının ve özel gösterimlerinin yapılacağını müjdeledi: “Sevgili Komşum, İçimdeki Hazine, Babamın Ceketi, Her şey Seninle Güzel, Deliler, Çanakkale Keşif ve Çiçero gibi bu yıla damgasını vurmaya hazırlanan yapımlar, Bodrum'da gerçekleşecek özel gösterim ile sinemaseverlerin karşısına ilk kez görücüye çıkacaklar. Ülkemizde sinema işletmecilerini, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya getiren CineBodrum'da bu yıl yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, başrollerini Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Çakallar Dans 5, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği komedi türündeki Yol Arkadaşım 2, Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Bizi Hatırla filmlerinin oyunculu tanıtımları gerçekleşecek.”