Türk Filmleri haftasına ünlüler akın etti... Gala'da ünlüler ödüllerine kavuştu

Gecede zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken vizyona girecek olan filmlerin fragmanları gösterime sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY)tarafından düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliği galasından oyuncular ve yönetmenlere ödül töreni düzenlendi.

Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği geceye, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), Emek Ödülü alan oyunculardan Altan Erkekli, Sumru Yavrucuk ve Bahar Öztan, Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Yönetmen Çağan Irmak, Yönetmen Serdar Akar, Yönetmen Murat Şeker, “Çiçero”, “Bizi Hatırla” ve “Çakallarla Dans” filminin oyuncuları, yapımcı Şükrü Avşar ile Mustafa Uslu ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Necip Sarıcı ile KOS Belediye Başkanı yardımcısı Elias Sfakis ve çok sayıda oyuncu katıldı.

SİSAY Derneği Başkanı Cenk Sezgin'in açılış konuşmasını yaptığı gecede Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katılan çok sayıda yapımcı, yönetmen, oyuncu, sinema salonu yatırımcıları, sahipleri ve sponsor kurumlar plaket alırken, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'e, Basın Ödülü Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya'ya, Medya Ödülü Nefise Karatay'a, Genç Başarı Ödülü Enes Batur'a, Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan'a takdim edildi. Onur Ödülü ise Ayşen Gruda'ya verilirken, Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik'e verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle Fatma Girik ile Ayşen Gruda geceye katılamadı.

Filminin adını unuttu!

SİSAY Emek Ödülü'nü yönetmen Çağan Irmak'ın elinden alan Altan Erkekli, senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı ve kendisinin de başrolünü üstlendiği “Bizi Hatırla” filminin isimini unutunca salonda kahkaha dolu anlar yaşandı. Daha sonra Çağan Irmak ile paylaştıkları anılardan bahseden Erkekli, aldığı ödülden duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Öte yandan her yıl sunuculuğu üslenen ünlü oyuncu Hakan Bilgin'e her yıl plaket vermeyi unutan Sisay Başkanı Cenk Sezgin geçen yıllın ödülünü Bilgin'e taktim etti. Daha sonra görkemli bir şov ile başından aşağıya gül dökülen Bilgin'e bu yıl için tekrar ödül verildi. Bu duruma çok şaşıran Bilgin ne yapacağını şaşırdı.