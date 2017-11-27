Türk rock müziğinin ustalarından tarihi konser

yıl pastasını Marmaris’te kesti.

Marmaris Belediyesi ve Akademi Garaj Marmaris’in katkıları ile Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen konserde, Moğollar’ı hayranları yalnız bırakmadı. Moğollar açılışı Ağrı Dağı Efsanesi ile yaptı.

Moğollar grubundan 50 yılı aşkın zamandır Türkiye’de rock müziğe emek veren Taner Öngür, 1967 yılı sonbaharında kurulan Moğollar grubunun hala devam ettiğini ve aralık ayında 50. yılına gireceklerini belirtti. Öngür, “Siz değerli Marmarislilere bu akşam o yıllardan bu güne kadar oluşan parçalardan çeşitli örnekler vereceğiz” dedi.

Moğollar’ın kurucu isimlerinden, besteleri ve yaptığı film müzikleriyle adından söz ettiren Cahit Berkay da Marmaris Belediyesi’ne ve Akademi Garaj Marmaris’e teşekkür ederek, “Bu sene 50 yılımızı kutlamaya başladık. Taner Öngür aramıza kurulduktan 6 ay sonra katıldı. Kendisiyle 49 buçuk senedir bu gurupta çalıp söylüyoruz. 1976 ve 1993 arasında bu grup müzik yapma şansı bulamadı. Çünkü o zamanki politik ve ekonomik şartlar elverişli değildi. Avrupa’nın değişik yerlerine dağılmıştık. Tekrar bir araya geldik ve o günden beri klavyede Serhat Ersöz yer aldı. Marmaris’e en son konserimize Engin Yörükoğlu ile birlikte gelmiştik. Ama maalesef Engin bugün bedenen aramızda yok ama ruhen hep aramızda olacak. O artık Bodrum’da yatıyor. Onun yerine bateriye Kemal Küçükbakkal katıldı.”

Emrah Karaca’yı da seyirciye takdim eden Cahit Berkay, "Emrah doğduğu zaman biz babası sevgili Cem Karaca ile birlikte çalışıyorduk. Kısacası Emrah bizim elimize doğdu. O şimdi grubumuzda akustik gitar ve vokalde yer alıyor. 50 yılık müzik hayatımda iki güzel insan daha var; Barış Manço ve Cem Karaca. Tabi ki onlar aramızda yok ama onları müzikleriyle beraber anacağız” dedi.

Marmarisli hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Moğollar grubu hayranlarını coşturdu. Hayranları şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi.

Konser sonunda Akademi Garaj Marmaris tarafından özel olarak hazırlatılan sürpriz 50. yıl pastasını grup hep birlikte kesti.

Genç kuşakların ilgisi duygulandırdı

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Cahit Berkay katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duygulu anlar yaşadığını belirtti. Berkay, “Marmaris’te çok güzel bir ortamda güzel bir 50. yıl kutlaması oldu. Bu organizasyonu yapan Marmaris Belediyesi’ne ve Akademi Garaj Marmaris’e bize böyle mutlu bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Cem Karaca ve Barış Manço’dan sonra iki tane kuşak geldi. Bugün onların 40 sene evvel yaptıkları parçaları en önde 13, 14 yaşında olan gençler eşlik etti. Çok güzel bir duyguydu. Bundan böyle Marmaris’e daha sık geleceğim” dedi.

Emrah Karaca: "Omuzlarımdaki yük ağır"

Emrah Karaca da Marmaris’te eşsiz bir konser olduğunu belirterek, Marmaris’te daha sıcak bir havada tekrar burada olmak istediklerini kaydetti. Karaca, şöyle konuştu: “Babamın yolundan bu yolda yürümek gerçekten çok zor. O ağır bir isimdi. Onun ismini en iyi şekilde yaşatmak adına omuzlarımda öyle bir yük var. Moğollar grubu bana bu zorluğu yaşatmamaya çalışıyor. O dönemde önemli başarılara imza atmış kişiler. Biz dolayısıyla onları yaşatmak adına bu keyifle yaşıyoruz."