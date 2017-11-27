Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 14:21

Türk rock müziğinin ustalarından tarihi konser

Türkiye müzik tarihine damga vuran eserlere imza atan efsane müzik grubu Moğollar, 50.

Türk rock müziğinin ustalarından tarihi konser

27 Kasım 2017 14:21

yıl pastasını Marmaris’te kesti.


Marmaris Belediyesi ve Akademi Garaj Marmaris’in katkıları ile Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen konserde, Moğollar’ı hayranları yalnız bırakmadı. Moğollar açılışı Ağrı Dağı Efsanesi ile yaptı.


Moğollar grubundan 50 yılı aşkın zamandır Türkiye’de rock müziğe emek veren Taner Öngür, 1967 yılı sonbaharında kurulan Moğollar grubunun hala devam ettiğini ve aralık ayında 50. yılına gireceklerini belirtti. Öngür, “Siz değerli Marmarislilere bu akşam o yıllardan bu güne kadar oluşan parçalardan çeşitli örnekler vereceğiz” dedi.


Moğollar’ın kurucu isimlerinden, besteleri ve yaptığı film müzikleriyle adından söz ettiren Cahit Berkay da Marmaris Belediyesi’ne ve Akademi Garaj Marmaris’e teşekkür ederek, “Bu sene 50 yılımızı kutlamaya başladık. Taner Öngür aramıza kurulduktan 6 ay sonra katıldı. Kendisiyle 49 buçuk senedir bu gurupta çalıp söylüyoruz. 1976 ve 1993 arasında bu grup müzik yapma şansı bulamadı. Çünkü o zamanki politik ve ekonomik şartlar elverişli değildi. Avrupa’nın değişik yerlerine dağılmıştık. Tekrar bir araya geldik ve o günden beri klavyede Serhat Ersöz yer aldı. Marmaris’e en son konserimize Engin Yörükoğlu ile birlikte gelmiştik. Ama maalesef Engin bugün bedenen aramızda yok ama ruhen hep aramızda olacak. O artık Bodrum’da yatıyor. Onun yerine bateriye Kemal Küçükbakkal katıldı.”


Emrah Karaca’yı da seyirciye takdim eden Cahit Berkay, "Emrah doğduğu zaman biz babası sevgili Cem Karaca ile birlikte çalışıyorduk. Kısacası Emrah bizim elimize doğdu. O şimdi grubumuzda akustik gitar ve vokalde yer alıyor. 50 yılık müzik hayatımda iki güzel insan daha var; Barış Manço ve Cem Karaca. Tabi ki onlar aramızda yok ama onları müzikleriyle beraber anacağız” dedi.


Marmarisli hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Moğollar grubu hayranlarını coşturdu. Hayranları şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi.


Konser sonunda Akademi Garaj Marmaris tarafından özel olarak hazırlatılan sürpriz 50. yıl pastasını grup hep birlikte kesti.



Genç kuşakların ilgisi duygulandırdı


Konser sonrası açıklamalarda bulunan Cahit Berkay katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duygulu anlar yaşadığını belirtti. Berkay, “Marmaris’te çok güzel bir ortamda güzel bir 50. yıl kutlaması oldu. Bu organizasyonu yapan Marmaris Belediyesi’ne ve Akademi Garaj Marmaris’e bize böyle mutlu bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Cem Karaca ve Barış Manço’dan sonra iki tane kuşak geldi. Bugün onların 40 sene evvel yaptıkları parçaları en önde 13, 14 yaşında olan gençler eşlik etti. Çok güzel bir duyguydu. Bundan böyle Marmaris’e daha sık geleceğim” dedi.



Emrah Karaca: "Omuzlarımdaki yük ağır"


Emrah Karaca da Marmaris’te eşsiz bir konser olduğunu belirterek, Marmaris’te daha sıcak bir havada tekrar burada olmak istediklerini kaydetti. Karaca, şöyle konuştu: “Babamın yolundan bu yolda yürümek gerçekten çok zor. O ağır bir isimdi. Onun ismini en iyi şekilde yaşatmak adına omuzlarımda öyle bir yük var. Moğollar grubu bana bu zorluğu yaşatmamaya çalışıyor. O dönemde önemli başarılara imza atmış kişiler. Biz dolayısıyla onları yaşatmak adına bu keyifle yaşıyoruz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
11
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç