Türk ve Yunan mimarlar Ortaca'da buluştu

Mimarlar Odası Muğla Şubesi ile Yunanistan 12 Ada Teknik Odası'nın 11'inci buluşması Ortaca'da gerçekleşti. “Koruma alanlarında mimarlık, denge ve zıtlıklar” temasıyla Dalyan Mahallesinde düzenlenen çalıştayda Türk ve Yunan mimarlar sunum yaptı.

Dalyan Resort Otel konferans salonundaki açılış toplantısında mimarlık atölyesi sunumları ve mimarlık sergisi gerçekleştirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, toplantıda yaptığı konuşmada; “Çalıştay beni çok heyecanlandırdı. Dünya'nın en eski mesleklerinden biri mimarlıktır. Mimarlığın sosyolojik boyutu var. İnsanlar sosyal yaratıklar ve bir arada yaşamak zorundalar. Bir arada kaliteli yaşamak zorundalar. Bu kaliteyi, estetik duyguyu bize veren mimarlardır. Bu anlamıyla da mimarlığın çok önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Sanayinin gelişmesi kentlerin nüfus baskısı altında kalması ile birlikte mimarlığın çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü kapitalizmin ürettiği araçlar, teknolojik gelişmeler kentleri yaşanmaz hale getirdi. Kentler artık nefes alabilecek durumda değiller. Bu anlamıyla mimarlara çok fazla iş düşmekte, sizlerin çalışmaları bizler için çok önemli. Biz siyasetçiler olarak maalesef başka boyuttan bakıyoruz. Kentleri yaşatmak yerine, yaşanılır kılmak yerine, kentlerden rant elde etme kaygısı güdüyoruz. Bu da ancak sizin gibi sivil toplum örgütlerinin direnişi ile engellenebilecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Bütün sanatların başlangıcı olarak mimarlığı gördüğünü ifade eden DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Yunan mimarlara Dalyan hakkında bilgiler verdi.

Okutur; “Katıldığımız çeşitli gezilerde ülkelerimizdeki atalarımızdan kalan eserlere baktığımız zaman işin altından mimarlık çıkıyor. Yüz yıllar önce yapılan mimari eserleri büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Bu eserleri kim yaptı. Mimarlık sanatı yaptı. O nedenle mimarlık mesleği çok önemli, Buraya gelerek çalışmalara katılan mimar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Amaç topluma fayda sağlamak”

Mimarlık buluşmalarının çok değer verdikleri bir etkinlik olduğunu belirten Mimarlar Odası Muğla Şubesi Osman Köseoğlu; “İki yaşanın meslek insanlarının bir araya gelip neler yapılabileceğini masaya yatırması açısından bu etkinliği önemli olduğunu düşünüyorum. Tanışma, bilgiyi paylaşma ve ortak çalışma olmak üzere etkinliğin üç dönemi var. Atölye çalışmalarına aynı coğrafyanın ortak sorunlarını yaşayan iki toplum olarak bilimsel çerçevede neler yapabiliriz, neler üretebiliriz ve toplumlarımıza nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle başladık. Atölye çalışmaları son derece başarılı oldu. Meslektaşlarımız bilim odaklı ortak üretimler gerçekleştirdiler. Bu buluşmaların bilim ve insan odaklı devam etmesini istiyoruz. Mimarlar odası ile başlayan bu etkinliğin diğer meslek odalarıyla kurumsallaşıp, gelişmesinden yana tavır koyuyoruz.” dedi.

Türk ve Yunan mimarların katıldığı konferans, atölye çalışmalarının yer aldığı etkinlik Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti gezisi ile sona erdi.