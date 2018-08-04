Türkçe öğrenen öğrencilere Türk kınası

ÜÇ hafta boyunca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretim merkezinde Türkçe kurslarına katılan 26 öğrenci için programın sonunda eğlence düzenlendi.

14 ülkeden 26 yabancı öğrenci Türkçe öğrendi

Muğla Yörük Obaları Derneği’nde düzenlenen programın kapanış eğlencesi öncesi yabancı öğrencilere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan sertifika, Üniversite ve Muğla’nın tarihi ve ören yerlerinin tanıtımının yapıldığı hediyeler verildi. İtalya, Polonya, Sırbistan, Karabağ, İngiltere, ABD, Sudan, Katar, Hırvatistan, Ürdün, Kudüs, Somali, Suriye, Güney Afrika’dan gelen 26 öğrenci üç hafta boyunca öğleye kadar Türkçe öğrendi, öğleden sonra da Muğla’nın turistik ve tarihi mekânlarını da ziyaret etti.

Yöresel kıyafetler ile Muğla Zeybeği oynadılar

Türk folklorünü de öğrenen yabancı öğrenciler, kapanış gecesinde Türkiye’nin her bölgesine ait folklorik kıyafetleri ile kına gecesi düzenledi. Temsili kız istemede töreninin ardından yabancı öğrenciler horon tepti, Muğla Zeybeği ile diz vurdu, Ankara Zeybeği ile coştu. Gecede, Türkiye’nin tüm bölgelerinin folklor oyunları sergilenirken, yabancı öğrenciler Türkçe öğrenmedeki hünerlerini folklor oyunlarında da sergilediler.

“Türkiye hikâyeniz var”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan Koç, Üniversite olarak ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Koç, “Bizim buradaki temel maksadımız, buradaki ülkemizi, insanımızı, kültürel değerlerimizi her yönüyle tanıtmak. Gerçekten heyecanlandık. Heyecanımız, yeni yüzler göreceğiz, yeni öğrenciler göreceğiz. Biz vatanseveriz. Yeni insanlar ile tanışmak, ülkemizi onlara tanıtmak, bütün dünyada Türkiye’nin kültürünü, nasıl bir ülke olduğunu, Türk insanının konukseverliğini gösterecek elçiler hazırlamak istedik. Biz bugün burada bu amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki, sizler gittiğiniz ülkenizde öncelikle kendi hayatınız, aileniz, okulunuz çalıştığınız çevre ve münasebette bulunduğunuz insanlar ile Türkiye ile ilgili bir kelime, Türk, Türkiye herhangi bir alanda bir şey gördüğünüzde inanıyorum ki sempati ile bakacaksınız. Çünkü artık bir hikâyeniz var. Bu hikâye Türkiye hikâyesidir. Bunu hayatınızdan hiçbir zaman atamayacaksınız. Türkiye bu konuda ekonomisi ile tarihi ile turistik değerleri ile insanlara tanınan imkânları ile son derece büyük bir ülkedir, İmparatorluğun devamı bir ülkedir. Büyük bir genetik güce, toprağa her anlamda kültüre sahiptir. Sizler bunu gördünüz. Sizleri biz ileride Türk dostu olarak görmek istiyoruz” dedi.