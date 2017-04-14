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14 Nisan 2017 15:38

Türkiye Enduro Şampiyonası 1. ayağı Bodrum’da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2017 Yarış Takvimi içerisinde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası 1.

Türkiye Enduro Şampiyonası 1. ayağı Bodrum’da yapılacak

14 Nisan 2017 15:38

Ayak Bodrum Yarışı Bodrum Belediyesi’nin destekleri ve Bodrum Motosiklet Kulübü’nün ev sahipliğinde Bodrum’da yapılacak. “Yeni Parkur, Yeni Heyecan” sloganıyla 29-30 Nisan tarihlerinde Mumcular-Çamarası köyünde gerçekleştirilecek yarışlarda heyecan doruğa çıkacak.


Türkiye’nin en yetenekli enduro yarışçılarının katılacağı Türkiye Enduro Şampiyonası’nın ilk ayağında yarışçılar, 29-30 Nisan tarihlerinde Bodrum Enduro Motosiklet Yarış Parkurunda mücadele edecek. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Motosiklet Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro Şampiyonası Bodrum Ayağında, Türkiye genelinden 250 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye Enduro Şampiyonası’nın açılış yarışı niteliğindeki yarışlar, 29 Nisan Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’ndan magazin startı verilerek başlayacak olup, 30 Nisan Pazar günü ise Çamarası Mevkii’nde şampiyona için özel olarak hazırlanmış olan Bodrum Enduro motosiklet yarış parkurunda zor ama heyecanlı bir yarış yapılacak.



"Turizme katkı sağlıyoruz"


Yarışlar ile ilgili bir açıklama yapan Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Ercik, "Bu spora gönül veren yarışçıları bir araya getirme gibi ulusal bir görevi üstlenen bu yarışlar ile küçümsenmeyecek sayıda yarışçı katılımı ve izleyici kitlesi ile Bodrum’un turizmine, ekonomisine ve Bodrum Bayrağı’nın tüm yurtta dalgalanmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle profesyonel camia içerisinde oldukça önem verilen bu yarışların ilk ayağının Bodrum’da başlaması da hem katılımı hem de heyecanı daha da katlamaktadır. 29-30 Nisan tarihlerinde, Bodrum Motosiklet Kulübü olarak bizlerin Bodrum’a kazandırdığı yeni parkur ile çam ağaçlarıyla bütünleşmiş ormanda, tamamen doğal olan bir parkurda, seyircilerin heyecanlı zaman geçirebilmesi için 3 km hızlı cross test etabı, 2 km extreme test etabı ve 10 km Enduro test etabı ve bağlantı yollarıyla toplam 39 km olan ve 3 tur koşulacak yarışın toplamı 117 km’dir" dedi.



Ölçer: "Tamamen doğal bir ortam"


Yarışların parkur sorumlusu ve Bodrum Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ölçer ise, parkurla ilgili şu bilgileri verdi:


"Parkurun sorumluluğunu eski deneyimlerimden dolayı Motosiklet federasyonu vasıtasıyla ben üstlendim. Tamamen doğal bir ortam. Extreme test eski zamanlarda tamamen taşınmış malzemelerle yapılıyordu. Buradaki extreme test tamamen doğal bir ortamda hazırlanıyor. Birkaç Türkiye şampiyonluğu olan eski bir yarışçı olarak ben bile bu parkurda yarışma heyecanını hissedebiliyorum."




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