Muğla'ya üniversite ile iş gücü eğitim protokolü ve ‘Ege'nin İncisi' projesinin belge dağıtım töreni için gelen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos'ta açıklanan 100 günlük eylem planı sonrasında Türkiye İş-Kurumu'nun ilk 100 günlük eylem planını tamamladığını ve ikinci 100 günlük eylem planının çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.

“İstihdam'da İş-Kur ciddi sorumluluk üstlenmiştir”

Türkiye İş Kurumu'nun 100 günlük eylem planında çok ciddi sorumluluklar üstlendiğini belirten Uzunkaya, “Yeni sistemde Cumhurbaşkanımız 100 günlük eylem planını açıkladığında tüm kamuoyunda yakinen takip ettiği gibi istihdama özel bir başlık açılmıştır. Bu alan ile ilgili tüm hedeflerin yürütülmesinde Türkiye'nin istihdam kurumu İş-Kur ciddi bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu sorumluluğun gereği olarak da Türkiye'nin tüm illerinde 100 günlük eylem planına yönelik olarak hedeflerimiz illere dağıtılmıştı. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Bakanlığımızın eylemleri içerisinde ve tüm eylemler içerisinde istihdam hedefleri çok geniş yer almıştır. Bu hedefler içerisinde sadece genel istihdam hedefleri değil, iş gücü piyasasına girişte çok sıkıntılı olan alanlar, yani engelliler, gençlerin, kadınların, özel grup gerektiren grupların her birine yönelik olarak il bazlı olarak hedefler verilmiş ve bunların takibi yapılmaktadır. Özellikle kadınların, annelerin iş gücü piyasasına daha etkin olarak yer alabilmesi adına eylemlerimiz söz konusu. Buradaki hedeflerimizi çok önemsiyoruz” dedi.

“Hedeflerimizi yüzde 100 gerçekleştirdik”

100 günlük eylem planında hedeflerini yüzde 100 gerçekleştirdiklerini belirten Uzunkaya, “Diğer taraftan iş gücü piyasamızın tüm kamuoyunun çok yakinen bildiği gibi en büyük sıkıntılarından biri de işverenlerimizin aradığı nitelikli eleman yetiştirme sıkıntısı söz konusuydu. Bu alanda da özellikle imalatta, sanayide, bilişimde ve geleceğin mesleklerine yönelik yani ‘Sanayi 4,0' dediğimiz alanlara yönelik olan meslekler ile ilgili de çok radikal adımlar atılmış ve bu hedeflere yönelik olarak 100 günlük eylem planında hedeflerimizi yüzde 100'ün üzerinde bir gerçekleştirme ile ikinci 100 güne yönelik olarak da çalışmalarımızı yürütmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

“Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişi istihdam edildi”

Türkiye'de geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘İstihdam Seferberliği'ne değinen Uzunkaya, “Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere Türkiye'nin son dönemde istihdamda kaydettiği mesafeyi kat eden, bu başarıyı ortaya koyan yeryüzünde ikinci bir ülkeyi göstermemiz mümkün değil. Bu yıl bütün bu zorluklara rağmen, bütün yurt dışı ve yurt içi hain mihrakların mani olma, engel olma çabalarına rağmen, Türkiye hedeflerinden asla sapmadan yoluna devam etmektedir. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ‘Milli İstihdam Seferberliği' ilan edildi. Cumhuriyet tarihinde bir rekor gerçekleşti. Bir buçuk milyon istihdam rekoru gerçekleşti. İş-Kur olarak 2000'lerin başında yılda sadece 20 binler dolayında istihdam gerçekleştiren bir kurum, geçen yıl tarihi bir rekor ile 1 milyon 57 bin 249 kişi istihdam etmiştir. Bu sene bütçe olumsuzluklarına rağmen İş-Kur olarak biz geçen yılın aynı dönemine mukayese ettiğimizde yüzde 10'luk artı bir istihdam başarımız söz konusudur. Bu gençler ile ilgili, kadınlar ile ilgili, engelliler ile ilgili tüm rakamlarımız böyledir. İş-Kur olarak Türkiye iş gücü piyasasının hem ihtiyaçlarını tespit ediyor, bu ihtiyaçlara yönelik elamanları yetiştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.