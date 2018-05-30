Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

Antrenörlüklerini Ziver Aslan ve Elif Vildan Altunbozar’ın yaptığı Milas Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı şampiyonaya 11 sporcu ile katıldı. İlk maçını Köyceğiz Su Sporları Spor Kulübü ile oynayan Milas Belediyespor Satranç Takımı maçı 8-0 kazandı. Son maçı Dalaman Belediyesi Spor Kulübü ile oynayan Milas Belediyespor, çok çekişmeli ve kafa kafaya yapılan mücadeleden son anlarda kaybedilen puanlarla 6-5 ve 1-5 mağlup ayrılarak Kulüpler Şampiyonası Muğla grubunu oynanan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 2. olarak tamamladı.

Şampiyonaya katılan takımlar ve alınan puanlar ise şu şekilde;

Muğla grubundaki takımların final sıralaması;

1- Dalaman Belediyesi Spor Kulübü - 10 puan

2- Milas Belediyesi Spor Kulübü - 8 puan

3-Atılım 48 Spor Kulübü - 4 puan

4- Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü - 4 puan

5- Köyceğiz Göl Ve Gençlik Spor Kulübü - 2 puan

6- Köyceğiz Su Sporları Spor Kulübü - 2 puan

Milas Belediyesi Spor Kulübü maçlara aşağıdaki kadrosu ile çıktı:

1- Hasan Acıoluk,

2- Melihcan Aldemir,

3- Deniz Özaydın,

4- Ali Ülgün,

5- Nuri Kaya,

6- Toprak Can Mutlukan,

7- Birol Mert Öner,

8-Ali Demirbaş,

9- İzzet Erdoğan,

10- Merve Erdoğan,

11- Duru Duman,

- Antrenör, Elif Vildan Altunbozar,

- Antrenör, Ziver Aslan.