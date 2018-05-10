Türkiye ’Mavi bayrak’ta dünya 3’üncüsü oldu

Buna göre Türkiye 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak sayısı ile dünya 3’üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan’ın yer aldığı sıralamada Türkiye’nin ardından Fransa 4., İtalya da 5’inci sırada yer aldı.

2018 sıralamasında Türkiye genelinde Antalya 200 mavi bayrakla birinci olurken, 100 plajla Muğla ikinci, 52 plajla İzmir üçüncü, 30 plajla Aydın dördüncü ve 23 plajla Balıkesir beşinci oldu.

Muğla’daki 100 mavi bayraklı plajın 60’ı Bodrum’da yer alıyor. Ayrıca Bodrum’da 3 marina ve 1 yatta da mavi bayrak dalgalanıyor. Muğla’daki mavi bayrakların yüzde 64’ü Bodrum’da bulunuyor. Bodrum, toplam 64 mavi bayrakla Türkiye’nin en çok mavi bayrak bulunan ilçesi oldu.

Bodrum’daki mavi bayraklı plajların 8’i de halk plajı. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından ’Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganı ile yapılan deniz dibi çalışmaları sonunda atıklardan temizlenen Kumbahçe, Gümbet, Ortakent, Gümüşlük Çayıraltı, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü halk plajları ile Bitez Özgür Halk Plajı’nda bu sene de mavi bayrak dalgalanacak.

Bodrum’un 64 mavi bayrak ile Türkiye’nin en temiz sahillerine sahip olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin açıklamaları Bodrum sahillerinin ne kadar temiz olduğunu belgelemiştir. Halk plajlarımızın mavi bayraklı olması da bize ayrıca kıvanç vermektedir. 64 mavi bayrak ile Türkiye’nin en temiz sahillerine sahip olan Bodrum sadece denizi ile değil tarihi dokusu ve diğer güzellikleriyle tam bir tatil cenneti. Bu cenneti seven ve koruyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.