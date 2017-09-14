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14 Eylül 2017 18:30

Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası Ortaca’da başladı

Muğla’da yapılması planlanan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla ilk kez düzenlenen ‘Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası’ Ortaca’da başladı.

Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası Ortaca’da başladı

14 Eylül 2017 18:30


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında düzenlenen şampiyonaya 3 kategoride yaklaşık 250 sporcu katıldı.


Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 12-15 Ekim tarihleri arasında İztuzu Plajı’nda yapılacak, Dünya Plaj Güreş Şampiyonasında, Türkiye’yi temsil edecek en iyi sporcuları belirleyebilmek için şampiyonayı düzenlediklerini belirtti.


Türkiye şampiyonasını ilk defa yaptıklarını belirten Yılmaz, “Ülkemizdeki en iyi sporcuların bizi temsil etmesi için böyle bir program uyguladık. Talep çok fazla oldu. Yaklaşık 250 sporcu var. 3 kategoride Dünya şampiyonasında sporcularımız yarışacak. Yıldızlarda 2 sıklet, 50 ve artı 50 kilogram. Gençlerde 3 sıklet ve büyüklerde 4 sıklet olarak ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.


Müsabakalar sonucunda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.




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