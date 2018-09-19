Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen ‘Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası' Ortaca'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sarıgerme sahilinde düzenlenen şampiyonaya büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride 375 sporcu katıldı. 6-7 Ekim'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na her sıkletten 3 sporcunun katılarak Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz; “Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular Amerika'da yapılacak olimpiyatlar öncesi puan alacak. Olimpiyatlara katılabilmeleri için dünyada ilk 8'e girmeleri gerekiyor, o nedenle bu sene ayrı bir mücadele var. Bu tarz büyük organizasyonlar ülke turizmine de katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Güreş Federasyonu olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz; “Dünya Şampiyonası öncesi Sarıgerme'de yoğun katılım var. Renkli mücadeleler oluyor. 27 ilden 375 sporcu şampiyonaya katıldı.” dedi.

- “Ülke tanıtımına katkı”

Dünya Güreş Birliği (UWW) Plaj Güreş Komitesi Genel Sekreteri Rahmi Ender Yahşi ise dünya şampiyonası ile ülke tanıtımına katkı sağlamayı da amaçladıklarının altını çizdi.

Geçen yıl İztuzu Plajında ilkini gerçekleştirdikleri şampiyonada 4 kıtayı bir araya getirdiklerini hatırlatan Yahşi; “Dünya Güreş Birliği tekrar ülkemizde yapılmasına karar kıldı. Bizde en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu tarz büyük organizasyonların her yıl ülkemizde düzenlenerek adeta bir gelenek haline gelmesini sağlamak istiyoruz. Geçen yıl 300 civarı sporcu katıldı, bu sene gelen taleplere bakarsak bu rakamın 2 katına yakın katılım olacak gibi görünüyor. Dünya Plaj Oyunları'nın kalifikasyonu olması sebebi ile birçok ülkeden talep var.” şeklinde konuştu.

- “Hedef, Dünya Plaj Oyunları”

Gelecek yıl dünyada ilk defa Plaj Oyunları adı altında olimpik düzeyde bir organizasyon gerçekleştirileceğine değinen Yahşi, şunları söyledi; “Plaj Oyunlarına her sıklette 8 sporcu katılacak. Her sıklette en az 1 Türk güreşçimizin yer almasını hedefliyoruz. Olimpik düzeydeki organizasyondan önce 2018 yılı içerisindeki en büyük şampiyona Sarıgerme'de olacak.”

Müsabakalar sonucunda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.