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16 Eylül 2017 09:27

Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası sona erdi

Dalyan’da yapılması planlanan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla ilk kez düzenlenen ‘Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası’ Ortaca’da yapıldı.

Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası sona erdi

16 Eylül 2017 09:27


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında düzenlenen şampiyonaya 3 kategoride yaklaşık 250 sporcu katıldı.


Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 12-15 Ekim tarihleri arasında İztuzu Plajında yapılacak, Dünya Plaj Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek en iyi sporcuları belirleyebilmek için şampiyonayı düzenlediklerini belirtti.


Müsabakalar sonucunda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.




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