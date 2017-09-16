Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında düzenlenen şampiyonaya 3 kategoride yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 12-15 Ekim tarihleri arasında İztuzu Plajında yapılacak, Dünya Plaj Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek en iyi sporcuları belirleyebilmek için şampiyonayı düzenlediklerini belirtti.

Müsabakalar sonucunda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.