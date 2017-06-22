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22 Haziran 2017 16:22

Türkiye Rafting Şampiyonası

Muğla’nın Dalaman ilçesi, Türkiye Rafting Şampiyonasının 3’üncü ayağına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Rafting Şampiyonası

22 Haziran 2017 16:22


Dalaman Belediyesinin desteği ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından yapılacak şampiyona 19-24 Temmuz’da Dalaman Çayı’nda gerçekleştirilecek.


Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ile Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Saniye Uyar Kırık, şampiyonanın teknik heyetiyle birlikte Dalaman Çayı’nda incelemelerde bulundu.


Heyet, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ve Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz’ı da ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.


Türkiye Rafting Federasyonu Eğitim Kurulunda görev aldığını ifade eden Saniye Uyar Kırık, “Federasyonda görev almamla birlikte Rafting Türkiye Şampiyonasının 3’üncü ayağını Dalaman’a almak için çalışma başlattık. Federasyon As Başkanımız, Şampiyonadan önce Teknik heyetle Dalaman Çayı’nda incelemelerde bulundu. Dalaman Kaymakamı ve Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunduktan sonra şampiyonanın maddi boyutunu Dalaman Belediyesi üstlendi” diye konuştu.


- Muğla’nın ilk rafting takımı


19-24 Temmuz’da yapılması planlanan şampiyona öncesi Dalaman Belediyespor Kulübünün Rafting takımını kurduklarını aktaran Kırık, haftanın 5 günü Dalaman Çayı’nda antrenmanların devam ettiğini kaydetti.




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