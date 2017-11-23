Türkiye şampiyonunun oğlu dünya 8.’si oldu

Marmaris’te yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Alkan Okan Meriç, Romanya’da yapılan Dünya Masterler ve Gençler Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası’nda Genç Erkekler +75 kilogram kategorisinde Dünya 8’incisi oldu. Dededen toruna sporla ilgilen bir ailenin ferdi olan Alkan Okan Meriç, 2018’de Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. İstanbul’dan Marmaris’e yerleşen ve kendi spor salonlarını açan Meriç ailesi, dededen toruna spor ile uğraşıyor. Amcası ve babasının destekleri, teşvikleriyle yaklaşık 5 yıl önce vücut geliştirme sporu yapmaya başlayan Alkan Okan Meriç, “Babam, dedem ve büyük dedem de vücut geliştirme sporu yapmış, büyük başarılar elde etmiş” dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu adına katıldığı Romanya’daki Dünya Şampiyonası’na Marmaris’teki salonlarında kendi imkanlarıyla hazırlandığını belirten Alkan Okan Meriç, “Vücut geliştirme sporuna İstanbul’da Serkan amcamın aracılığı ile kendi salonumuzda başladım. Daha sonra bu sporda Avrupa ve Dünya derecesi olan babam yardımcı olmaya başladı. 15 yaşından beri turnuvalara katılıyorum. Girdiğim turnuvalarda 2 kere Türkiye 4’üncülüğünü kazandım. Bu da bana Romanya’da milli sporcu olarak ülkemizi temsil etme biletini kazandırdı. 13-16 Kasım tarihlerinde Romanya’da düzenlenen Dünya Masterler ve Gençler Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonasında çok ciddi tecrübeler kazandım. Burada nasıl çalışmam, nasıl diyet yapmam gerektiğini ve daha nasıl profesyonel olmam gerektiğini anladım. Romanya’da Genç Erkekler +75 kilogram kategorisinde 11 kişiydik. Burada dünya 8’inciliğini elde ettim” ifadelerini kullandı.

“Hedefim 2018’de Dünya Şampiyonluğu”

Yarışmalara 6 ay önceden hazırlanmaya başladıklarını belirten genç sporcu, “Yüksek karbonhidrat, yüksek protein diyeti yaparak Marmaris’te kendi salonumuzda kendi imkanlarımızla spor yaparak hazırlanıyorum. 2018 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım. Hedefim 2018 yılında Dünya şampiyonluğu” diye konuştu.

Coşkun Meriç: "Organik ürünleri tercih ediyoruz"

Ağır sıklet Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan baba Coşkun Meriç ise, oğlunun yarışmalara hazırlanmasında yardımcı olduğunu ve yarışmalara bir yıl önceden hazırlanmaya başladıklarını belirterek, son 6 ayda çalışmaları daha da sıkılaştırdıklarını söyledi. Meriç, “Oğlumu Dünya Şampiyonası’na hazırlarken 10 ay önce başladık. Diyeti son 6 ay kala daha fazla sıkılaştırdı. Ayda yaklaşık 60 kilogram et tüketiminin yanı sıra pirinç tüketimi ve diğer sebze meyvelerden her şeyden naturel olarak gıdasını alıyor. Daha çok organik ürünleri tercih ediyoruz. Marmaris’te bulunan salonumuzda bu sporu yapmaya ve yaptırmaya çalışıyoruz” dedi.

Dededen toruna sporcu bir ailenin içinde yetiştiklerini ifade eden baba Coşkun Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Büyük dedemiz silahlı kuvvetler güreş şampiyonuydu. Babam Osman Meriç ağır sıklet halter ve vücut şampiyonu. Babam Türkiye’yi o yıllarda yurt dışında Miami’de temsil etmeye hak kazanan ilk sporcu ve Türkiye’ye bu sporu getiren ilk kişilerden biri. Babamız hala bu sporu yapıyor. O yıllarda kendisini rakipsiz şampiyon olarak ifade ediyorlardı. Ben de keza son üç senenin ağır sıklet vücut geliştirme şampiyonuyum. Geçen yıl ve ondan önceki sene Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlandım. Güney Amerika, Avrupa ve İspanya’da Türkiye’yi temsil ettim. Benim de dünya 8’inciliğim var. Eşim de spor yapıyor ve oda aynı zamanda antrenör. Oğlum Okan da Türkiye derecelerinin yanı sıra bu yıl ilk defa Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. Oğlumla birlikte hazırlanıyoruz, birlikte yarışıyoruz. Okan’ın kız arkadaşı da bayanlar kategorisinde Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.”

Ayrıca dünyanın ünlü fitness starları Tavi Castro, Michelle Lewin, Sergi Costance ve Murat Tavman’ın 18 yaşında rakiplerine fark atan Alkan Okan Meriç’i geleceğin dünya şampiyonu olarak lanse ettikleri öğrenildi.