Türkiye üşüyor, Bodrum yanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış yaşanırken tatil cenneti Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığını fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar ise sahil kenarlarına akın ederek bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Yurdun birçok bölgesi kar, yağmur ve fırtınanın etkisi altına girerken Bodrum'da sarı yaz devam ediyor. Güney doğu ve iç Anadolu'nun birçok bölgesinde hava sıcaklığı -10'u görürken Bodrum'da ise hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıktı.

Kasım ayında deniz keyfi

Güneşli havayı gören vatandaşlar sahillerde bulunan kafelerde vakit geçirmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar sahilde kitap okurken, güneşi fırsat bilen vatandaşlar da Kasım ayında deniz keyfi yaşadı. Bodrum'da yaşayan Öznur Mermer ise Bodrum'un en ünlü plajlarından biri olan Paşatarlasından denize girerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.Deniz suyunun çok sıcak olduğunu belirten Mermem “havalar çok güzel bende denize girerek bu havanın tadını çıkarıyorum. Herkesi Bodrum'a bekliyorum” dedi.

Türkiye'nin 4 mevsimi bir arada yaşadığını belirten vatandaşlar, “Ülkemizin her bölgesinde ayrı bir güzellik var. Türkiye'nin bir çok şehrinde kar yağıyor bizde burada sıcak havanın tadını çıkarıyoruz. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Bodrum'a gelsin” ifadelerini kullandı.