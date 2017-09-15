Türkiye’nin en büyük Vestel mağazası Bodrum Yalıkavak’ta açıldı

Türkiye’nin teknoloji devlerinden Vestel, yurt içindeki en büyük mağazasını Bodrum Yalıkavak’ta hizmete açtı. Muğla’daki 15’inci Vestel mağazasının açılış törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Yalıkavak Mağazası’nın sahibi Mustafa Çoban ve Bodrum halkı katıldı.

Yalıkavak mağazası açılışında konuşma yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, her bir iş ortağıyla uzun süreli ilişkiler sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Zorlu, "Bu yıl da Zorlu Grubu olarak hiçbir şekilde hız kesmedik. Bunun en güzel örneği ise şüphesiz Vestel Grubu’ydu. Geride bıraktığımız dönemde; hem yenilikçi ürün geliştirme, hem yurt içi satışlar, hem ihracat, hem kârlılık konularında sayısız başarıya imza attık. Biz kaliteyi tartışmıyoruz, Vestel ürünlerinde en uygun fiyat, en iyi servis ve en iyi tasarımı sunuyoruz. Bu başarının arkasında 16 bin çalışanımız, bayilerimiz, servislerimiz, iş ortaklarımız, büyük Vestel Ailesi var. Biz bayileri bir satış kanalı olarak değil, ailemizin vitrini, temsilcisi, en önemli üyesi olarak görüyoruz. 8 yıldır bizimle birlikte olan sevgili Mustafa Çoban’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise; "Teknoloji, toplumların ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hayatlarımızı kolaylaştırmak için var. Biz de Türkiye’nin dört bir yanına Vestel teknolojisini ulaştırmak, vatandaşlarımızın teknolojiye erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu hedefte en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız. Vestel olarak 19’uncu kez ihracat şampiyonu olduğumuz bu yılda yurtiçindeki büyümemizi ve bayi ağımızı genişletmeyi de sürdürüyoruz. Bugün, Yalıkavak mağazasıyla birlikte 2017’nin ilk 8 ayında açtığımız mağaza sayısının 151’e çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük, Bodrum’un 4’üncü Vestel mağazasının, Sayın Mustafa Çoban’a, tüm Bodrum halkına ve Vestel ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.