“Türkiye’nin En İyi İşi”nde mesai bitti

Kozmacha Reklam Ajansının ilk ayağını Ortaca Belediyesi iş birliği ile Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunda gerçekleştirdiği "Türkiye’nin En İyi İşi” projesi kapsamında bölgenin tanıtım yüzü olan Efe Tanay, 1 ay boyunca hiç harcama yapmadan tatil yaptı. Tanay, Günlüklü Restoranda düzenlenen törenle Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Kozmacha Reklam Ajansı ortağı Fatih Akaslan’dan 30 bin liralık çekini aldı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında hiçbir ücret ödemeden Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunda çeşitli aktivitelere katılan ve bölgeyi gezen Tanay, deneyimlerini www.bestjobinturkey.com adresindeki blog sayfasında ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Profesyonel turist Efe Tanay’ın, yöreyi çok iyi tanıttığını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “30 gün süresince çok güzel çalışmalar yaptı. Efe, gezginci geçmişi ile bilinen bir arkadaşımızdı. Proje sonunda 600 bin takipçiye ulaşmış, bu çok büyük bir rakam. Ben hakkıyla bu işi yaptığına inanıyorum ve kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Profesyonel turist Efe Tanay, 30 günlük sürecin çok heyecanlı ve güzel geçtiğini ifade etti. Tanay, “Ortaca ve çevresinde, Dalyan, Sarıgerme, Köyceğiz ve Dalaman’da aktivite olanakları, gezilecek yerler çok fazla, 31 güne bunları sığdırabildiysek ne mutlu. Her şey çok güzel geçti” dedi.

Efe Tanay, Moskova’da doktora yaptığını hatırlatarak, proje sonunda kazandığı 30 Bin lirayı eğitimi için harcayacağını, bir kısmı ile de çeşitli yardımlarda bulunacağını sözlerine ekledi.

“Türkiye’yi adım adım, dünyaya tanıtmak istiyoruz”

Kozmacha Reklam Ajansı kurucularından Fatih Akaslan ise, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirdiklerini, Best Job In Turkey projesi ile destinasyon pazarlamasına farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirtti. Akaslan, “Efe ile birlikte 1 ay boyunca tüm destinasyonu gezdik, fotoğrafladık. Bölge halkı ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları projeyi sahiplendiler ve destek verdiler. Proje sonunda www.bestjobinturkey.com adresimizde ve sosyal medya hesaplarımızda geniş bir içerik oluştu. Best Job In Turkey projesini, Türkiye’nin farklı destinasyonlarında da gerçekleştirmek için görüşme talepleri aldık. Ortağım Recep Holoğlu ile birlikte konuyu değerlendiriyoruz. Türkiye’yi adım adım, dünyaya tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.