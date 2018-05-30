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30 Mayıs 2018 16:41

“Türkiye’nin en iyi işine” 15 günde 6 bin başvuru

Ortaca Belediyesince, ilçenin tanıtımı için 30 bin lira ücretle profesyonel turist aranan bestjobinturkey projesine 15 günde 6 bin kişi başvuru yaptı.

“Türkiye’nin en iyi işine” 15 günde 6 bin başvuru

30 Mayıs 2018 16:41


Yurtiçi ve yurtdışından birçok aday, bestjobinturkey.com internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan 2 dakikalık video ekledi.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeye gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını vurguladı.


Bölgenin tanıtımı için yıl içerisinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Karaçelik; “Bu proje ile bölgede görülmesi gereken alanları, Profesyonel Turist’in gerçekleştireceği görevler ile tanıtmayı amaçlıyoruz. Başvuruların açılmasından bu yana gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Oluşturacağımız jüri ile 18 Temmuz’da profesyonel turisti seçeceğiz.” diye konuştu.


Dalyan’ın tanıtımı için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini dile getiren turizmci Serdar Puşur ise; “Dünya cennetinde yaşıyor ve yeterli tanıtımı gerçekleştiremiyorduk. Şuan bütün STK’ların, belediyemizin desteği ile inanılmaz bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Seçeceğimiz kişinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Seçilecek kişiyi bölgede en iyi şekilde ağırlayacağımızı ve hep birlikte eğlenerek tüm bölgeyi en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyorum.” dedi.


Proje ile seçilecek bir kişi, profesyonel turist olarak 1 ay süresine bölgede gezip kendisine verilen görevleri yerine getirecek. Profesyonel turist, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşacak.


Tüm masrafları Ortaca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacak profesyonel turist, projenin sonunda 30 bin lira ücret alacak.


İnternet üzerinden yapılacak başvuralar 14 Temmuz tarihinde sona erecek.




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