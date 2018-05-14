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14 Mayıs 2018 11:01

Türkiye’nin en ucuz ramazan pidesi Muğla’nın

Muğla Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken; kilogram bazında Türkiye’nin en ucuz ramazan pidesinin Muğla’da satılacağını açıkladı.

Türkiye’nin en ucuz ramazan pidesi Muğla’nın

14 Mayıs 2018 11:01

Buna göre Muğla’da 400 gram ramazan pidesi 2,5 TL’den satılacak.


Muğla Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, ramazan pidesinin 400 gramının 2,5 TL’den satılacağını açıkladı. Akarken yaptığı açıklamada, “Kilogram bazında Türkiye’nin en ucuz ramazan pidesi Muğla’da satılacak. 400 gram ramazan pidesinin fiyatı 2,5 TL olarak belirlendi. Normal ekmeğin ise 250 gramı 1,25 TL’den satışına devam edilecek. Ramazan boyunca denetimlerimiz aralıksız olarak sürecek. Ramazanın tüm halkımıza bereket, bolluk getirmesini diliyorum” diye ifade etti.




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