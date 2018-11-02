Türkiye'yi buluşturan proje sona erdi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki okullar ile Türkiye'nin 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir okulun kardeş okul seçildiği ‘Bayrağımın altında ne var' projesi tamamlandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yıldır devam eden projenin kapanış töreni Muğla'da yapıldı. Kapanış törenine 81 il ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen öğrencilerin yanı sıra, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık, milli halterci Halil Mutlu, İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve Muğla protokolü katıldı.

Projenin amacı milli ve manevi değerleri tanıtmak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Menteşe Emniyet Müdürlüğü, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında yürütülen projenin kapatış töreni Üniversite AKM fuayesinde yapılırken, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler okullarının tanıtım stantlarını açtı. Öğrenciler stantlarda kendi yörelerinin yiyecek, içecek ve giysilerini tanıttı. Stantlarda diğer illerden gelen öğrenciler ile Muğla'daki kardeş okulun bir öğrencisi ziyarete gelen konuklara yörelerinin tanıtımını yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen törende proje tanıtımı yapılırken, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası şehit oğlu ile ilgili özgeçmişini okudu ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Törende 81 ilde Muğla'dan kardeş okul olan okulların öğrencileri tarafından okunan ‘Benim için bir ışık yak' anonsunun ardından o ilin üzerine ışık yakıldı. Proje ile öğrencilerin, ülkesini her anlamda tanıması ve toplum olma bilinci ile milli manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Misafir öğrenciler yörelerini tanıttı

Diğer illerden Muğla'ya gelen öğrenciler yaptıkları çalışmaları aktardı. Öğrenciler, “Biz buraya Diyarbakır'ı temsilen geldik. Diyarbakır'ın yemeklerinin ve yöresel giysilerinin tanıtımını yaptık. Diyarbakır yöresel yemekleri ile ilgili okulumuzda Diyarbakır yemekleri günü düzenledik. Diyarbakır ile ilgili oyunlarımız oldu” derken bir başka öğrenci, “Bayrağımın altında ne var projesi ile ilgili okulumuzda kardeş okulumuz Bayburt'un yemeği, coğrafyası konusunda okulumuzu bilgilendirdik. Burada da başka insanları tanıtmaya geldik” dedi.

“Bu bir kardeşlik projesi”

‘Bayrağımın altında ne var' projesinin koordinatörü Meral Takeş, bir yıldır devam eden projenin kapanış törenini yaptıklarını belirterek, “Şu anda bulunduğumuz fuaye alanında 81 il ve Kıbrıs'ın standı var. Diğer illerden konuklarımız, onur konuklarımız var. Projenin amacı, Türkiye'yi çocuklarımıza öğretmek. Maddi, manevi zenginliklerini, şehitlerini, kahramanlarını ve yazarlarını öğretmek amacı ile yapılmış bir proje. Amacımız çocuklarımızı kendi ülkesini öğrenmelerini hedefledik. Bunun yanında diğer iller ile karşılıklı bilgi alışverişi yaptık. Kültürel birliği amaçladık. Bütün illerimiz ile eş güdümlü yürüttük bu projeyi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetiminde Muğla ve diğer illerimiz ile yürütülmüş bir projedir. Olimpiyat sporcularımız burada. Halil Mutlu, Ahmet Ayık, Mehmet Güçlü, milli okçularımız, şehidimiz Fethi Sekin'in babası burada. Biz bir kardeşlik projesi yaptık ve bunu başardığımızı gördük. Karşılıklı bu halkın kenetlenerek neler yapabileceğini hem çocuklarımız gördü, hem de Türkiye gördü. Çok mutluyuz” diye konuştu.