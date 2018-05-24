Türkkuyusu Caddesi tamamlandı

Yapılan ihale kapsamında yapımına başlanan Türkkuyusu Caddesi’nde çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler Gerence Sokak’taki yol yapım ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Yüklenici Yıldırımlar Org. Rek. Turz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti ile Alt Yüklenici Kandemir İnşaat ve Danışmanlık tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Türkkuyusu Caddesi’ndeki yol, kaldırım ve mazgallar tümüyle yenildi. Yol parke taşlarıyla kaplandı, kaldırım taşları yayaların rahatça kullanımına uygun olacak şekilde yenilendi ve görme engelli vatandaşların kullanımı için de kaldırıma kabartmalı sarı şeritler döşendi. Yol içinde yer alan eski mazgallar da yenileriyle değiştirildi.

Aynı ihale kapsamında Gerence Sokak’taki yapılmakta olan çalışmada ise toplam 1.500 metrekare granit parke taşı, 500 metrekare plaka granit taşı kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmanın 15 gün içerisinde tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Bodrum’un cadde ve sokaklarının daha modern ve kullanışlı bir hale getirilmesi açısından faaliyetlerini yürüten Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün denetimi altında gerçekleştirilen çalışmada, alt yapının düzenlemesinin ardından sokaktaki eskiyen parke taşları ve mazgallar tamamen yenilenecek.

Her iki caddede yapılan çalışmalarda toplam 4.500 metrekare parke taşı, 1.500 metre bordür taşı, 2.600 metrekare kaldırım taşı döşenecek. Çalışmalarda ayrıca 6.500 metre engelli şeridinin tamamlanarak kullanılmaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Bodrum genelinde yapılan tüm çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yoğun sezon öncesinde bitirileceği açıklandı.