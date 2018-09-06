Türkoğlu: "11 bin hanede 32 bin kişiyi ziyaret ettik"

Muğla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla’da 2018 yılı itibariyle 11 bin haneyi ziyaret ettiklerini, 32 bin kişiyle de yüz yüze görüşme sağladıklarını açıkladı. Türkoğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatları ile 100 günlük eylem planı çerçevesinde Muğla’da 11 Bin hane ziyareti gerçekleştirdik. Aile Sosyal Destek Programı (ASTEP) görevlilerimizle birlikte toplam 32 Bin vatandaşımızla yüz yüze görüşme sağladık. ASTEP personelimiz sosyolog, psikolojik danışman, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşuyor. Muğla’da bulunan 24 kişilik ekibimiz ile hane ziyaretlerinde ailelerimizin varsa ihtiyaçları ve sıkıntılarını öncelikle tespit ediyoruz. Ardından bizim çözebileceğimiz bir sorun varsa anında çözüme ulaştırıyoruz. Bizim dışımızda bir problemse eğer ilgili kurumlar ile iletişime geçerek ailenin sorununa çözüm getiriyoruz" diye konuştu.

Toplumsal olaylarda ailelere destek

İl genelinde yaşanan doğal afet, kaza ve diğer toplumsal olaylarda kazazedelerin aileleri için psiko sosyal destek hizmeti verildiğini ifade eden İl Müdürü Türkoğlu, "Programımız kapsamında son olarak Yatağan’da yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret ettik. Toplumsal olaylarda uzman psikologlarımız ailelerimizi yanlız bırakmıyor" dedi.