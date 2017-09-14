Türkoğlu’ndan Milas’a iki yeni yatırım müjdesi

Milas’a yeni yapılacak olan ve çalışmaların sürdüğü yeni devlet hastanesinin bulunduğu bölgede, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2017 yılı yatırım programında yer alan ve 2018 yılı sonunda hizmete açılması planlanan Huzurevi ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi için Milas’a gelerek bir dizi görüşmelerde bulundu.

Yeni devlet hastanesinin bulunduğu bölgede 12 bin 336 metrekarelik bir alanda yapılacak olan 100 kişilik kapasiteli huzurevi ve hemen yanı başında yapılması planlanan Milas Sosyal Hizmet Merkezi için kamulaştırılan alanda incelemelerde bulunan İl Müdürü Türkoğlu, ortaya çıkan bazı pürüzlerin giderilmesi için bir dizi görüşme yaptı.

İl Müdürü Türkoğlu, AK Parti Milas İlçe Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Levent Akyer ile görüşerek, huzurevi ve sosyal hizmet merkezinin tek alanda yapılmasının daha doğru olacağını belirterek; “Bu iki arsanın birleşmesi gerekiyor. Huzurevi için ayrılan 12.336 m2 ile sosyal hizmet merkezi için ayrılan 6 bin m2’lik alanın tek arsa olarak birleştirilmesi ve aynı alanın içerisinde inşaatlarının birlikte ve hızlı bir şekilde tamamlanmasının daha doğru olacağı konusunda bakanlık yetkililerimizle görüş birliğine varıldı. Bu anlamda Milaslı yöneticilerin de bizlere katkıda bulunmalarını talep ediyoruz” dedi.

Benzer yatırımların Muğla’ya bağlı diğer bazı ilçelerde de yapılacağını bildiğini söyleyen AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer; “Elbette bu ilçeye yapılacak olan her türlü yatırıma gereken desteği sağlarız. Her şeyden önce Milas, bu tür yatırımları fazlasıyla hak eden bir ilçedir. Dolayısıyla siz, taleplerinizi bir rapor halinde bizlere iletin, bizler de yerine gelmesi için çaba harcayalım. Ancak bu konuda benim de sizlerden bir talebim var. Benzer yatırımların diğer ilçelerde de yapılacağını biliyorum. Sizden, Milas’a öncelik verilmesini istiyorum. Planlandığı şekilde bu yılın sonuna kadar temelini atıp inşaat çalışmalarını başlatalım, gelecek yılda da hizmete açalım” dedi.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu’ndan bu konuda söz alan İlçe Başkanı Akyer, il müdürü Türkoğlu’na destek sözü verdi.

İkinci bir ‘umutevi’ istiyoruz

AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu’ndan, ilçede mevcut bir ‘umutevi’nin bulunduğunu ancak yetersiz olduğunu belirterek; “Sizlerden ikinci bir umutevi istiyoruz” dedi. İl Müdürü Türkoğlu ise, “bir apartman dairesi veya müstakil bir yer bulun, hemen açalım” dedi.

Gerçekleşen ziyarete, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özcan Çiçek de katıldı.