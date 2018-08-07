TÜRSAB Bodrum Yeni Yürütme Kurulundan Başkan Kocadon’a ziyaret

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu yeni Başkanı Yüksel Aslan ile yeni yürütme kurulu üyeleri Cumhur Kısa, Hafize Dilek Öz, Rukiye Dengiz, Ozan Aydemir, Rıfat Nedim Önal, Melike Ziylan, Mehmet Fatih Uygun, Tufan Suyolcu ve Ümit Köksal katıldı.

Ziyarette TÜRSAB Bodrum temsilcileri, Başkan Mehmet Kocadon ile birlikte turizm sezonunu değerlendirerek önümüzdeki dönemler için yapılacak kısa ve uzun vadeli çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kocadon ayrıca TÜRSAB Bodrum’un yeni temsilcilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.