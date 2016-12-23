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23 Aralık 2016 18:00

TÜRSAB’ın yeni yönetimi CHP ‘yi ziyaret etti

TÜRSAB’ın yeni yönetimi CHP ‘yi ziyaret etti

23 Aralık 2016 18:00

Yeni göreve gelen TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Genel kurulun ardından seçimle göreve gelen TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor. TÜRSAB heyetinin ziyaret duraklarından biri CHP Marmaris İlçe Başkanlığı oldu.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, yönetim kuruluna başarılar diledi. Turizm sektörünün yaşadığı sorunlara işaret etti. Turizmcilere ellerinden gelen tüm desteği verebileceklerini söyledi.
Acar, Türkiye’de terör saldırıları başta olmak üzere yaşanan sorunlara değindi. Bu sorunlar nedeniyle gelecek kaygısı yaşandığını ifade etti.
TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da kötü bir 2016 sezonu geçirdiklerini hatırlattı. 2017 için tüm gayretleriyle çalışacaklarını söyledi. Turizmcilerin yaşadığı endişelere işaret etti.



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