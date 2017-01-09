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09 Ocak 2017 18:10

Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler

Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler

09 Ocak 2017 18:10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup sanatçı, farklı türde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanında av yasağı getirilmesini istedi.
Tuzla sulak alanında bir araya gelen grup adına emekli binbaşı ve heykeltıraş sanatçısı Namık Kemal Arıkan bir açıklama yaptı. Arıkan, "Burada bu silahlar takozsuz, kuralsız, otomatik ve seri olarak sabaha kadar göçmen kuşlar burada avlanıyorlar. Tabii ki yaban ördeği avlarken flamingoyu vuruyor, yalı çapkınını vuruyor, allı turnaları vuruyor, pelikanları vuruyorlar. Bu bölge dünyanın en güzel yeri, buradan daha güzel bir yer olamaz. Çünkü dünyanın her tarafından bu kuşlar buraya yaşamlarının geri kalanı, kışın en soğukta burada yaşamak için geliyorlar ama maalesef bu gelen dostlarımızı burada katlediyoruz. Sabahlara kadar biz bunların silah seslerinden bütün arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, komşularımız, çevrelerimiz bu çığlıklar, bu mermi sesleri içerisinde uyumamız, sanat yapmamız, bir şey üretmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Gözyaşlarına boğuldu
Av yasağı gelene kadar ressamlığı bırakacağını ve sanat yapmayacağını ifade eden Ressam Süheyla Akman, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "28 yıldan beri resim çalışıyorum. Bu köyü çok beğendim, çok sevdim, buraya taşındım. Bu gölün hemen karşısında oturuyorum ama tam resim yapmaya başlayacağım zaman başlıyor silah sesleri. Ben ona çok üzülüyorum, sanatımı üretemiyorum, çok acı bir şey. Sabaha kadar ateş ediyorlar, bütün gün ateş ediyorlar. Bakın şimdi yine ateş ediyorlar. Lütfen yardımcı olun, bu hayvanların katliamı dursun. Çok üzülüyoruz, sanatımızı üretemiyoruz. Lütfen yardımcı olun av yasağı gelsin artık" dedi.



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