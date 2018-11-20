TYF Atatürk Kupası heyecanı başladı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası'nda heyecan Optimist ve Laser sınıflarında yapılan yarışlarla başladı.

TYF Atatürk Kupası'nda Optimist sınıfında 56 kulüpten 370 sporcu ve Laser sınıflarında 46 kulüpten 157 sporcu olmak üzere toplam 527 sporcu bir hafta boyunca mücadele edecek. Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenman yarışlarının ardından bugün ilk resmi startı, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Türkiye Yelken Federasyon Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ile Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen birlikte verdiler.

Türkiye Yelken Federasyon Başkan Vekili Ceyhun Üstüner güzel bir yarış olduğunu ve havalarından tam istedikleri gibi sürdüğünü söyleyerek, “Federasyonumuzun gerçekleştirdiği Atatürk Kupası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımız kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Sportif başarının yanı sıra dostluklarını pekiştirmek de onlar için büyük kazanım sağlayacak. Yurt içi faaliyetlerimiz arasında yer alan kupa, aynı zamanda Milli Takım seçme kriteri taşıyor. Birbirinden keyifli ve en üst seviyede rekabetin yaşanacağı yarışların olacağını tahmin etmek çok zor olmayacak, Yalıkavak'ta mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.