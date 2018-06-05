UBER Bodrum’u karıştırdı

Olayın ardından yüzlerce vip araç sürücüsü taksicilerle karşı karşıya geldi. Jandarma yolu kapadı, acente şoförleri dağ yolundan inerek taksi durağına ulaşınca ortalık bir anda karıştı.

Akşam saatlerinde Göltürkbükü mahallesinden yolcu alan Türsab üyesi ve taşıma belgesi olan bir vip araç şoförü Uber zannedilince taksiciler tarafından durdurularak tartaklandı. Olayın ardından yüzlerce acente aracı toplandı. Eylem yapmak için sokağa çıkan şoförler Uber olmadıklarını yetki belgeleri olan taşıma araçları olduklarını söylemek için eylem yaptı. Torba mahallesinde toplanan guruba Polis müdahale etmek isteyince yüzlerce şoför araçlarıyla arkadaşlarını tartaklayan Gölköy taksi durağına gitmek için yola çıktı. Yolun jandarma tarafından kapalı olduğunu öğrenen araç şoförleri istikametlerini değiştirerek Göltürkbükü mahallesine dağ yolundan taksi durağına ulaştı.

Turist taşıyan taksiler geri çevrildi

Olayın ardından jandarma dağ yolunu kapatarak lüks otellere giden taksileri geri çevirdi. Taksi içerisinde bulunan turistler taksilerde bekletildi. Acente araçlarının geliş güzergahına taksileri göndermeyen jandarma ekipleri can ve mal tehlikeleri olduğu konusundan taksi şoförlerine uyarıda bulunuldu.

Ortalık bir anda karıştı

Dağ yolunu kullanarak taksi durağının önüne kadar gelen acente araçları, jandarma tarafından durduruldu. Şoförlerle konuşan jandarma ekipleri gurubu sakinleştirmeye çalıştı. Yüzlerce aracın geldiğini duyan taksi şoförleri de taksi durağının önüne geldi. Bir anda bir birine giren taksi şoförleri ve Acente şoförlerini, Jandarma ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Jandarma ekipleri silah kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Karşılıklı bir birbirleri ile söz dalaşına giren şoförler sakinleştirmek ise Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Kablı ve Bodrum İlçe Jandarma komutanına düştü. İki tarafla da konuşan Jandarma komutanı ve Kablı olayları büyümeden engelledi.

Taksi şoförleri Uber nedeniyle ekmeklerinden olduklarını söyleyerek “ evlere kadar girdiler. Yeter artık bundan sonra Uber geçti yok” ifadelerini kullandılar

Acente Şoförleri ise Uber olmadıkların ifade ederek “ Biz resmi belgeleri olan Türsab bağlı araçlarız. Müşterimizi aldığımız zaman bizi uber sanıyorlar. Sonrada bizi Uber olmakla suçluyorlar” şeklinde konuştu.

Şehir turu attılar

Olayın ardından Gümbet dolu alanı bölgesinde toplanan Acente şoförleri kendilerinin Uber olmadığını belgeleri olan taşıma araçları olduğunu açıkladı. Taksi şoförleri ise Bodrum merkeze konvoy halinde gelerek Uber’e karşı olduklarını belirtmek için şehir turu atarak eylem yaptı.