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04 Temmuz 2018 18:29

Uber yolcuları karşısında polisi görünce şoke oldu

Bodrum’da Uber üzerinden yolcu taşımacılığı yapan araçlara trafik ekiplerince ceza yağdı.

Uber yolcuları karşısında polisi görünce şoke oldu

04 Temmuz 2018 18:29

Yolculara soru soran trafik polisleri, Uber olduğu anlaşılan araçlara işlem yaptı.


İstanbul’da Uber’in yasaklanmasının ardından Bodrum’a akın eden Uber sürücüleri umduklarını bulamadı. Bodrum’un birçok bölgesinde Uber üzerinde yolcu taşımacılığı yapan sürücüler trafik polisleri ile karşılaştı. Yüzlerce Uber aracına ceza yazan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği görevlileri de destek verdi.


Öte yanda yolculara bindikleri aracın Uber olup olmadığını soran ekiplerin durdurdukları her 3 araçtan 2’si Uber çıktı. Polis kameralarına yansıyan o anlarda Uber ile seyahat eden yolcuların yaşadıkları şaşkınlık ise dikkatlerden kaçmadı.




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