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26 Temmuz 2018 14:31

UBFED İl Başkanı İlyas Çin: “Muğla’da önceliğimiz yardımlaşma”

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde 27 Ekim 2018 tarihinde kurulan Uluslararası Barış Federasyonu Muğla İl Başkanlığı yöneticileri kent merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi.

UBFED İl Başkanı İlyas Çin: “Muğla’da önceliğimiz yardımlaşma”

26 Temmuz 2018 14:31

Toplantıda kuruluşun çalışmalarını anlatan İl Başkanı İlyas Çin, “Yeni bir kuruluş olarak yönetim kadromuzu belirledik. Federasyon olarak Muğla’da yardımlaşma ve dayanışma, kültürel değerlerimizi tanıtma, eğitim ve AR-GE faaliyetleri, uyuşturucu ile mücadele, insan hakları, kadına şiddeti önleme, hayvan hakları ve engellilere yönelik çalışmalar yapacağız. Muğla’da önceliğimiz ise yardımlaşma ve dayanışma olacak. Muğla’nın yapısı gereği yardım konularında daha dikkatli davranıyoruz.” dedi.


Çin açıklamanın devamında ise, “Muğla’da kaydı yapılacak üyelerle birlikte toplam 300 üyemiz olacak. Bu süreçte devletimizin kurumları, partilerimiz, belediyemiz ve STK’larla birlikte çalışmayı planlıyoruz.” diye ifade etti.




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