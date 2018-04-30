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30 Nisan 2018 16:38

Üç dernekten dayanışma kahvaltısı

Marmaris’in üç hayvan sever derneği dostluk ve beraberlik kahvaltısı düzenledi.

Üç dernekten dayanışma kahvaltısı

30 Nisan 2018 16:38

Beş yıldızlı otelde yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Ali Acar yanı sıra çok sayıda duyarlı kişi destek verdi.


Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER), Marmaris-İçmeler DOHAYKO ve İçmeler Kedi Kurtarma Derneği dostluk ve beraberlik kahvaltısı organize etti. CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar ve çok sayıda duyarlı hayvan severlerin katıldığı etkinlikte, avukat Ahmet Hür kitaplarını satışa sunarak destek verdi. Ayrıca dans grupları gösterileriyle katkı sağladı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan anlamlı etkinlikte sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışma ve projeler anlatıldı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, “Öncelikle bu etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederiz. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları için öz verili çalışan üç dernek olarak dostluk ve beraberlik kahvaltısı düzenledik. Etkinliğimizde yapılan çalışmalar ve projeler anlatıldı” dedi.




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