Üç kuşak bir sergi

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen serginin açılış törenine, aralarında Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan ile CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü’nün de bulunduğu sanatsever topluluğu katıldı.

Dirikcan; “Önce kızım ardından torunum Dağsu Berme’nin peşimden gelmeleri bir anne, bir anneanne olarak çok gurur verici, bunu çok duygulanarak söylüyorum. Torunum beklide ileride aramızda bir akademisyen olarak aramızda olacak” ded, Çağın Berme de “ Sizlerle birlikte tekrar burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Umarım bu sergi ve buradaki insanlar barış ve sevginin yol göstericisi olur” dedi. Başkan Yardımcısı Kaplan, üçlüye sanata katkılarından ötürü teşekkür belgesi verdi.

Ardından sergi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Dirikcan ile kızı ve torunun eserleri büyük beğeni topladı. Serginin 9 Aralık akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.