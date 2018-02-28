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28 Şubat 2018 16:20

Uçak, “28 Şubat Bin yıl değil, 10 yıl sürmedi”

Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, Milletin tepesine çöreklenmiş vesayetin bir daha hortlamaması, küresel emperyal odakların tezgâhları olan 28 Şubatların darbecilerle de darbe düzeneğiyle de bütün yönleriyle hesaplaşılması gerektiğini ifade etti.

Uçak, “28 Şubat Bin yıl değil, 10 yıl sürmedi”

28 Şubat 2018 16:20


Uçak yaptığı açıklamada, “28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, 28 Şubat, bu milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inançlarını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı; siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir. Bu darbe, ordu ile apoletli medya, yargı, sivil toplum ve ekonomik çevrelerin birlikte gerçekleştirdiği bir darbedir. 28 Şubatla birlikte eğitimden ekonomiye, yargıdan medyaya, sivil toplumdan orduya her alan, darbenin arkasındaki küresel aklın çıkarları çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. 28 Şubat’la birlikte FETÖ, irtica adı altında sinsice dindar subayları tasfiye edip mankurtlaştırdığı elemanlarını orduya yerleştirmiş, 15 Temmuz’a gelen süreçte en stratejik hamlesini yapmıştır. Bin yıl süreceği iddiası da gösteriyor ki, 28 Şubat, küresel emperyal aklın yürüttüğü, Türkiye’de bir daha millet iradesinin küresel emperyal sisteme rağmen tecelli etme ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlayan köklü bir toplum ve sistem mühendisliğidir” dedi.


Uçak, 28 Şubat’ın milyonlarca mağdur, yüz milyarlarca dolarlık vurgun ve daha büyük oranlardaki mali zarar, devlet kurumlarının işleyişindeki yapısal bozulma, FETÖ gibi bir yapının palazlanmasına neden olan şartları üretme ve nihayet cezaevlerine gönderilen binlerce masum insanın oluşturduğu ağır tablo bin yıl değil on yıl bile süremediğini belirtti. Uçak, “Millet iradesi tecelli ederek 28 Şubat’ın sebep olduğu yıkımı ortadan kaldırmış, ülkenin ve toplumun yaralarını sarmış, siyaseti yeniden milletin değerlerine göre ve daha güçlü olarak inşa etmiş, dahası 27 Nisan ve sonrasında 15 Temmuz’daki iradesine sahip çıkan onurlu duruşuyla yerel ve küresel vesayeti çok büyük oranda ortadan kaldırmıştır” dedi.


Uçak, Milletin tepesine çöreklenmiş vesayetin bir daha hortlamaması, küresel emperyal odakların tezgâhları olan 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması ve devletin demokratik dönüşümü için darbecilerle de darbe düzeneğiyle de bütün yönleriyle hesaplaşılması gerektiğini ifade etti.




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