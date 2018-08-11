Uçak adaylığını açıkladı

Uçak, göreve geldikleri 2014 yılında Bin 791 üye sayısı ile Eğitim Bir-Sen’in yetkisiz bir sendika iken, bir buçuk yıl sonra üye sayısını 3 bin 723 çıkardıkları ve ilk defa yetkili sendika olduklarını söyledi.

“Zirvenin emekçileriyle devam ediyoruz”

Menteşe Öğretmenevinde Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanları ve işyeri temsilcileri ile bir araya gelen Uçak, “Zirvenin emekçileri ile yola devam ediyoruz. Sendikamızı yetkisiz bir sendika iken şube yönetimi, ilçe başkanları ve işyeri temsilcileri ile özverili bir çalışma sonrası Muğla’da ilk defa yetkili sendika haline getirdik. 9 Kasım 2014 tarihinde yapılan genel kurulda Bin 791 üye sayısıyla 3’üncü sırada bulunan Eğitim-Bir-Sen’i bir buçuk yıllık kısa bir zaman diliminde 3 bin 723 üye sayısı ile ilk kez 15 Mayıs 2016 mutabakat döneminde yetkili sendika olduk. 2018 yılında üye sayısını 4 bine ulaştırdık. Teşkilatımız ile yaptığımız istişare sonrası kendilerinden aldığım güçle Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanlığına tekrar adaylığımı açıklıyorum” dedi.

“Üyelerimiz büyük kazanımlar elde etti”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak 4 yıllık görev süresi içinde çok büyük kazanımlar elde ettiklerini söylerken, “İlk kez yetkili sendika olmamızın yanında, üyelerimizin birçok alanda büyük kazanımlar elde etmesini sağladık. ‘Sendikal mücadelemiz, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir’ sözleriyle vizyonumuzu belirleyen kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın, milletimizin mutabakat metnini yazan Mehmet Akif Ersoy’un mirasçılarıyız. Eğitim-Bir-Sen, Muğla’da eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi vermeye devam ederek, medeniyet ve değer odaklı sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

‘Sorun değil, çözüm ürettik”

Sorunlardan beslenen değil, çözümlerle güçlenen bir sendika olduklarını, 4 yıllık süreçte, sendika aracının tahsisi, bina alımı, mazlumlara yardım programları, manevi iklim umre organizasyonları, aylık düzenli ilçe ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Uçak, “Teşkilat eğitim programları ve tanışma programlarına önem verdik. Zulüm ve baskılara karşı sesimizi hep yükselttik. Her sosyal olayda ve haksızlıkta tepkimizi ortaya koyduk, Gezi olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi ülkemizin en kritik dönemlerinde sorumluluk aldık” dedi.