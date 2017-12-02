Uçak: “Başarısız uygulamaların faturası öğretmenlere kesilemez”

Sendikal çalışmalara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Uçak, aydınlık bir geleceğin eğitimden geçtiğini ifade ederek, “Sorunlarımızın çözümü, nitelikli bir eğitimden, işinin başına huzurlu bir şekilde giden öğretmenlerin varlığından geçmektedir. Sorunlarla boğuşan, şamaroğlanına döndürülen, moral ve motivasyonu sıfırlanan bir öğretmenden başarılı ve iyi insan yetiştirmek beyhudedir. Öğretmenlerin sorunlarını çözmeden eğitimin sorunlarını da çözemeyiz. Öğrencilerini daha iyi yetiştirebilmesi için öğretmene zemin hazırlanmalı, maddi ve manevi anlamda sorunları giderilmeli, başarısızlıkla sonuçlanan uygulamaların faturası öğretmene kesilmemelidir” şeklinde konuştu.

“Öğretmeni itibarsızlaştıracak söz ve eylemlerden imtina edilmeli”

Yürürlüğe konulan bazı düzenlemelerin, alınan tavır ve tutumların öğretmeni eğitimin temel unsuru olmaktan uzaklaştırdığını vurgulayan Uçak, “Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığını kaybetmesine ilave olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, çalışanlarını sahiplenmeli, sorunların çözümüne ilişkin çaba harcamalıdır. Mevcut öğretmen kadrolarının daha rahat çalışması ve verimli olmaları için performans değerlendirmesi gibi, yeni sorunlara yol açacak uygulamalar gündemden çıkarılmalıdır. 100 bin öğretmen açığının bulunduğu bir ortamda sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlerle karşılanmalıdır. Bunun yanı sıra, huzursuzluğa, iş barışının bozulmasına sebep olan, adalet duygusunu zedeleyen mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Aydınlık ve iyi bir gelecek eğitimden geçmektedir. Bu bilince uyumlu olarak hem özlük hakları hem saygınlık açısından öğretmeni itibarsızlaştıracak her tür oluşumdan, söz ve eylemden imtina edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Hayal dahi edilmeyen başarıların altında imzamız var”

Duruşlarıyla, çalışmalarıyla, mücadeleleriyle sendikacılığa yeni bir soluk getirdiklerini kaydeden Uçak, “Bu ülkenin her doğru adımında katkımız, etkimiz var. Bundan 15 yıl önce kim diyebilirdi ki, kadın kamu görevlileri başörtülü olarak görev yapacak, imam hatip liseleri ve meslek liselerinin hakları iade edilecek, katsayı zulmü son bulacak, okullarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Siyer-i Nebi okutulacak, ‘Biri Bizi Gözetliyor’ görevi gören Milli Güvenlik Dersi kaldırılacak, öğretmenlere nöbet ücreti verilecek, yöneticiler de nöbet ücreti oranında zam alacak, ek ders ücretinde kesinti yapılan kalemler azaltılacak, doçentlik jürisinde görev alanlara ücret verilecek. Bunlara kimse inanmazdı. Ama biz inandık, bu teşkilat inandı. Alnımızı ak, başımızı dik tutan işleri bu inançla başardık. Çünkü Eğitim Bir-Sen doğru yerden bakıyor, doğru yere bakıyor. Yanlışları görüyor ve doğruları söylüyor” dedi.