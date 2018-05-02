Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 10:27

Uçak; “Eğitimcilere şiddet sorunu çözmez”

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Mumcular mahallesinde eğitim öğretimin devam ettiği Fuat Erten İlk/Ortaokulunda iki bayan öğretmen ile birisi veli iki kişi arasındaki gerginlik sonrası okulu ziyaret etti.

Uçak; “Eğitimcilere şiddet sorunu çözmez”

02 Mayıs 2018 10:27

Uçak, öğretmenlere yaşanan üzücü olaydan ve olumsuzluklardan dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Nöbetçi öğretmenin, olayın yaşandığı gün okulun bahçesinde veli olmayan birisinin öğrencilerle ilgilendiğini gördüğü sırada kendisine müdahale eden 2/B sınıf öğretmeni Nergiz Bacak ve 1/B sınıf öğretmeni Yasemin Kara’nın veli olmayan kişiyi okul dışına çıkardıktan sonra sözlü şiddete maruz kaldıkları öğrenildi.


Şiddet sorununa çözüm bulunmalıdır


Eğitimcilere yönelik artan şiddet olaylarına değinen Uçak,“Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi olmalı, nerede duracağı belli olmayan bu olayların bir an önce son bulması için gereken tedbirleri acilen almalıdır. Sendika olarak, şiddetin önüne geçilmesini sağlayacak yasal bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini yetkililere sesleniyoruz” dedi.


“Eğitimcilerin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz”


Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak, eğitim çalışanlarının saygınlığına gölge düşürecek uygulamalardan uzak durulması çağrısında bulunarak, “Eğitimcilerin saygınlığına gölge düşürecek, mevcut sorunlara yenilerini ekleyecek adımlardan uzak durulması hepimizin, herkesin yararına olacaktır. Şiddete son verecek kalıcı önlemlerin alınması güvenli yarınlar için elzemdir. Sendika olarak, bir yanda kamu görevlilerinin sorunlarını çözmenin, yeni kazanımlara imza atmanın mücadelesini veriyor, diğer yanda Türkiye’nin gelişmesi, vesayetin ortadan kaldırılması ve tam demokrasinin hâkim olması için emek harcıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç