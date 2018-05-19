Uçak: “Gençlik, milletimizin imkânı ve zenginliğidir”

Uçak, 19 Mayıs’ın vatanı işgal edilmek istenen, varlığına kastedilen bir milletin, en olumsuz şartlarda bile, yeni bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin meşalesi olduğunu belirterek, “19 Mayıs 1919’da diriliş ve direniş ateşini yakmıştır. Devletin ve milletin desteğiyle direnişe öncü olmak için Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı, bağımsız bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu tarihî olayın sebep ve sonuçlarından çıkarılacak dersler vardır. 19 Mayıs, iman ve tutkuyla ruhumuzdaki özgürlük ateşi yandığı sürece, her taraftan kuşatılmış olsak bile, inananlar için her zaman bir imkân ve çıkış olduğunun kanıtıdır” dedi.

19 Mayıs’taki temel amacın, özgür ve bağımsız yaşamanın gençliğin ruhunda bir ideale dönüşmesi, geleceğin sorumluluğunun kalbinde yer edinmesi olduğunu açıklayan Uçak, “19 Mayıs’ın gençlik bayramı ilan edilmesi, gençliğin, inancı, ahlakı, amacıyla ülkenin yarınını omuzlayacak namzet olması, tüm gelecek beklentilerinin sorumluluğunun onların omuzlarına yüklenmesi sebebiyledir. Gençliğimize, kendi tarih ve kültüründen uzaklaşmadan, asla boşluğa ve bezginliğe düşmeden bir umut, başarıya odaklanmış bir gayret ve fedakârlık, gerçekleşmesi onlara bağlı bir hayal, aydınlık, sınırsız bir ufuk, bir ideal emanet edilmiştir. 15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan güvencinin sarsılmaz teminatı olmuştur. Kendine güvenen, aydınlık yarınları arayan, erdemli, şuurlu, bilgili, tarih bilinci ve millet aidiyeti yüksek, medeniyet değerlerine bağlı, duruşuyla yerli, bakışıyla evrensel yetişmiş gençlerle toplumu mamur, dünyayı imar edebiliriz.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz” dedi.