Uçak kongre çalışmalarını sürdürüyor

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin önümüzdeki günlerde yapılacak olağan kongresi öncesi mevcut Başkan Önder Uçak ilçelerde sendika ilçe temsilcileri ve üyeleri ile bir araya geliyor.

Eğitim Bir-Sen şube Başkanı Uçak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyaretlerde seçim sürecinden daha da güçlenerek çıkacaklarını açıkladı. Uçak, “Türkiye'nin en büyük ailesi olan Eğitim Bir-Sen'in demokrasi şöleninin, birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirerek ve teşkilatımızın büyüklüğüne yaraşır bir şekilde sonuçlanacağından zerre şüphem yoktur. Hep birlikte daha da güçlenerek bu süreçten çıkacağız. Teşkilatımızla bir araya gelmenin, mücadeleyi yüklenen omuzlarımızın birleşmesi, kardeşliğimizin pekişmesi için çok önemlidir. Sendikacılık her ne kadar kuruş mücadelesi vermek için temayüz etmiş bir yapı olsa da, Eğitim Bir-Sen kuruşa sahip olmak için özgün bir duruşa sahip olmayı daha çok önemseyen bir çatıdır. Bu çatı altında etnik kökenin, cinsiyetin, kültürel farklılıkların, insanları homojenize eden ideolojik saplantıların yeri yoktur. Farklılıklarımız ayrılık ve aykırılık noktası değil çeşitliliğin sağladığı zenginlik kaynaklarımızdır” dedi.

Kongre sürecinde gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi veren Uçak, “Ziyaret kapsamında organizasyonları düzenleyen İlçe başkanlarına ve katılan üyelere teşekkür ediyorum. Vakit, safları sıklaştırmanın, kardeşliğimizi tahkim etmenin vaktidir diyerek İlk gün olduğu gibi üyelerimizle birlikteyiz, onlardan aldığımız güçle devam etme kararı aldık. Emeğimizi ve teşkilatımızı büyütmeye devam ettirmekte kararlıyız” dedi.