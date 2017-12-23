Uçak: “Öğretmenin itibarsızlaştırılmasına karşıyız”

Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaret ettiği Milas ve Fethiye ilçelerinde üyeleri ile bir araya gelen Uçak, pilot uygulamasına başlanan öğretmen performans değerlendirmesine karşı olduklarını belirterek, “Daha önce farklı şekilde denenen, okullarda iş barışına zarar veren, kurumları, kişileri mahkemelik yapmaktan öteye gitmeyen bu uygulama geri çekilmelidir” dedi.

“Öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasına karşıyız”

Yürürlüğe konulan bazı düzenlemelerin, alınan tavır ve tutumların öğretmeni eğitimin temel unsuru olmaktan uzaklaştırdığını vurgulayan Uçak, “Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığını kaybetmesine ilave olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, çalışanlarını sahiplenmeli, sorunların çözümüne ilişkin çaba harcamalıdır. Mevcut öğretmen kadrolarının daha rahat çalışması ve verimli olmaları için performans değerlendirmesi gibi, yeni sorunlara yol açacak uygulamalar gündemden çıkarılmalıdır. 100 bin öğretmen açığının bulunduğu bir ortamda sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlerle karşılanmalıdır. Bunun yanı sıra, huzursuzluğa, iş barışının bozulmasına sebep olan, adalet duygusunu zedeleyen mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Aydınlık ve iyi bir gelecek eğitimden geçmektedir. Bu bilince uyumlu olarak hem özlük hakları hem saygınlık açısından öğretmeni itibarsızlaştıracak her tür oluşumdan, söz ve eylemden imtina edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozan uygulamalara karşıyız”

Mülakatla öğretmen alımına, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına, öğretmen performans değerlendirmesine, eğitimin kanayan yaralarından biri olan ücretli öğretmenliğe karşı olduklarını söyleyen Uçak, “Öğretmenlikte ucuz işçilik olmaz. Öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmeleri için öğretmen açığının kadrolu öğretmenlerle kapatılması; cebri değil, cezbi yöntemler lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünyanın en kıymetli işlerinden birini yapıyoruz”

Eğitimcilerin dünyanın en kıymetli işlerinden birini yaptıklarını vurgulayan Uçak, “Bizler eğitimciyiz, dünyanın en önemli işlerinden birini yapıyoruz. Dokunduğumuzda insanın hayatını şekilleniyor, hayatını değiştiriyoruz. Küçük tartışmaların, sığ yaklaşımların içerisinde boğulmak bu teşkilata asla yakışmaz. Bu teşkilat, bir Akif İnan kapasitesinin yola çıkardığı entelektüel bir çabanın, sabaha kadar süren sancının, ‘Yedi Güzel Adam’ diye kodlanan kıymetlerin sahaya sürdüğü ve bizzat içerisinde ter döküp ömrünü bu uğurda harcadığı bir teşkilattır.

Onurlu bir mücadelenin simgesi olmuş, sendikacılık geleneğinde Türkiye’de önemli bir yere sahip Memur-Sen ve bir milyonu aşan üyesinin temsilcisi olmaktan onur duyduğunu belirten Uçak, “Şahsım ve her bir üyemiz adına sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tarihi ve kültürel ortak üzerinden emek hakkında, emeğin hakkı için bir araya gelmiş bir topluluk karşısında Türkiye’nin en büyük emek örgütü Memur-Sen’i temsil etmek benim için onurlu bir görevdir” ifadelerini kullandı.