Uçak: “Üyemiz ve ülkemize hizmet için çalışıyoruz”

Menteşe Öğretmevi salonunda gerçekleşen toplantıya Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bursa İl Başkanı Numan Şeker de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bursa İl Başkanı Numan Şeker, 2003 yılından bu yana sendikacılığın her aşamasında görev yaptığını Eğitim Bir-Sen olarak Bursa’da 12 bin üzerinde üyeye sahip olduklarını belirterek sendikal tecrübelerini paylaştı.

“Şer odaklarının karşısında olmaya devam edeceğiz”

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, konuşmasında üyelerine ve ülkeye hizmet için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “1 Milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen Konfederasyonu olarak emek düşmanı, terör örgütleri, vesayet bekçileri ve küresel şer odaklarının karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uçak, “Kamu görevlilerinin önündeki engeller kaldırılmalı”

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5. maddesinde hâlâ hükmünü sürdüren sınırlama ve yasaklara karşı olduklarını ifade eden Uçak, “Kamu görevlileri hala 1982 Model, Kenan Evren patentli Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’nin vesayeti altında. Bu vesayet yıkılmalıdır. Dayatma son bulmalıdır. Kamu görevlilerine siyaset yasağı; aydın bir topluluğa kısıtlama getirmektir. Bu demokrasiye aykırıdır. Bu sınırlama kaldırılmalıdır. Kamu görevlilerinin siyaset yasağından kurtarılması, ülkemizin ve milletimizin yararına olacaktır. Şunun da altını çizeyim; iş güvencesine; dokunulmasına da, iş güvencesinin yıpratılmasına da, bunun üzerinden kamu görevlilerinin hedef gösterilmesine de seyirci kalmayız” diye konuştu.