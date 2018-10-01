Uçak Yatağan üyelerini ziyaret etti

olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu üyeleri ile ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Uçak ziyaretler kapsamında Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Ortaokulunu ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasında İlçe Temsilcisi, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin katıldığı program da seçim süreci ve oy kullanma çalışmaları hakkında üyeler bilgilendirdi.

Türkiye'nin en büyük sendikası olma yolculuklarında çeşitli sıkıntılar ve engellerle karşılaştıklarını belirten Uçak, “Başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşları olmak üzere, öncülerimizin duruşu, emeği, dirayeti, mücadelesi sayesinde sendika olarak sıkıntılı dönemlerden alnımızın akıyla çıktık. Kazanarak, kazandırarak, gönüllere girerek ulaştığımız zirve yolculuğunda teşkilat mensuplarımızın, davamıza gönül verenlerin emeği, alın teri, gayreti var” dedi.

"Duruşumuz ve tavrımız tarihe geçmiştir"

Uçak, eğitim-öğretim, bilim hizmet kolunun sorunlarının çözümü için öneriler sunduklarını, çalışanların refahını, sosyal yaşantısını, yaşam kalitesini yükseltmek için çaba harcadıklarını belirterek, “Duruşumuz ve yerimiz milli iradenin yanıdır. 15 Temmuz darbe girişimine ilk tepkiyi veren sivil örgütlenme olarak, üyelerimizi meydanlara davet eden örgütlü kitle olarak millete borcumuzu ödedik” dedi.

Göreve geldiklerinde Eğitim Bir-Sen'i Muğla'da 3'üncü sırada aldıklarını, 2016 yılında ilk kez yetkili sendika yaptıklarını ve 3 kez üst üste yetkili sendika olma başarısını gösterdiklerini hatırlan Uçak,

konuşmasında, önemli bir sürecin eşiğinde olduklarına dikkat çekerek, sendikalar için demokratik şölenin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Eğitim Bir-Sen'in seçim sürecinin 3 Eylül itibarıyla başladığını hatırlatan Uçak, “Bu teşkilatın yönetim kademesinde, teşkilata hizmet etme konusunda her üyemizin söz hakkı, yetki isteme ve göreve talip olma hakkı var. Buna hiç kimse saygı duymazlık yapamaz. Bu son derece doğaldır. Şube ve İlçelerimizde bütün adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye genelinde, bütün şubelerinde seçim sürecinin işlediğini söyleyen UÇAK, ‘Ben bu işi daha iyi yapabilirim' iddiasında olan insanların yarışa dâhil olduğunu dile getirdi. Eğitim Bir-Sen olarak, seçim sürecinin sendikamıza, üyelerimize, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.