Ücretsiz ulaşım tepkisi

Bodrum'dan Fethiye'ye geziye, Datça'dan Marmaris'e doğum gününe, ilçeler arası pazar alışverişi ve Bodrum'dan Menteşe'ye simit almak için gidildiği iddiası şoför esnafının tepkisine sebep oldu.

Türkiye Toplu Taşımacılar İş Verenler Sendikası Muğla Şubesi Başkanı Hüseyin Körçoban tarafından yapılan açıklamada, “Tüm vergi ve giderlerini kendi emekleriyle karşılayan özel halk otobüsleri artık kontak kapatmaya yönelmektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Şöyle ki; seyahat eden devletin göstermiş olduğu 15 kalem kişi bulunmakta ve bu kişileri taşımamızdan dolayı bizlere yapılan ödeme Bin TL'dir. Bu iş vicdani bir boyuttur, ancak gelinen nokta toplumun vicdan anlayışını bozmakta, aradaki sevgi ve saygıyı zedelemektedir” diye ifade edildi.

“Bu gidişle esnafımız kontak kapatacak”

Körçoban açıklamasının devamında, “Toplu Taşıma İşverenler Sendikası olarak biz, artık 65 yaş ve üstü kişileri taşımaktan, mazot parası bulamaz hale geldiğimizi üzülerek açıklamak istiyoruz.

Maddi durumu çok iyi olan 65 yaş ve üstü kişilerde toplu taşımayı ücretsiz kullanıyor. Datça'dan Marmaris'e doğum gününe, Bodrum'dan Fethiye'ye gezi düzenleyen, ilçeler arası pazar alışverişi yapmaya giden 65 yaş ve üstü vatandaşlar olduğunu üzülerek görmekteyiz. Villa-daire ve hatta lüks otomobil sahiplerinin bile ücretsiz taşımadan faydalanmak için kart aldıklarına şahit oluyoruz ve bu durum biz taşıyıcı esnafını çok üzmektedir. Arabaların içerisi bu insanlarla dolunca da, parasını veren vatandaşlar da oturacak yer bulamamaktadır. Çok kısa süre önce Bodrum-Menteşe arasında yolcu taşımacılığı yapan bir esnafımız aracına aldığı 17 kişinin 65 yaş ve üstü kişiler olması üzerine tansiyonu yükselmiş ve rahatsızlanmıştır. Bu tip vakalarla sık sık karşı karşıya gelmekteyiz. Eğer bu önlemler alınmazsa çok kısa zaman da tüm esnafımız kontak kapatacaktır” diye ifade etti.